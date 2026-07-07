В России вступили в силу новые правила входа на сайты через иностранные сервисы

В России с 7 июля вступил в силу закон, запрещающий владельцам сайтов и приложений использовать иностранные системы авторизации для пользователей. За нарушение новых требований компаниям грозят штрафы до 700 тысяч рублей.

Теперь вход для российских пользователей должен проходить только через отечественные инструменты. Среди разрешённых способов — авторизация с помощью российского номера телефона, портала «Госуслуги», биометрии или других систем, владельцами которых являются российские граждане или компании.

Ограничения касаются только владельцев интернет-ресурсов. Пользователей штрафовать за наличие зарубежных аккаунтов не будут. За игнорирование нового требования предусмотрены ощутимые штрафы. Рядовым гражданам придётся заплатить до 20 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, а юридическим лицам — до 700 тысяч рублей.