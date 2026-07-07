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Регион
7 июля, 10:29

ФАС согласовала передачу стадиона и центра подготовки футболистов «Рубину»

Обложка © Сайт ФК «Рубин»

Обложка © Сайт ФК «Рубин»

Федеральная антимонопольная служба одобрила предоставление преференции футбольному клубу «Рубин», команде передадут в безвозмездное пользование стадион и здание центра подготовки юных футболистов. Решение связано с необходимостью развития спорта и поддержкой подготовки молодых игроков, сообщила пресс-служба ФАС России.

С соответствующим обращением в ФАС России пришли представители Комитета земельных и имущественных отношений Исполкома Казани.

«Рубин» является профессиональным клубом Российской Премьер-лиги. Благодаря полученной преференции команда сможет продолжить обучение, обеспечение и медицинское сопровождение 380 спортсменов.

В ФАС отметили, что деятельность клуба соответствует заявленным целям поддержки, однако согласование действует при соблюдении ряда условий. Среди них — использование объектов только по назначению, запрет на передачу прав пользования третьим лицам и ограниченный срок действия преференции в течение трёх лет.

Антимонопольное ведомство будет следить за соблюдением требований законодательства. В случае нарушений ФАС может выдать предписание об устранении выявленных проблем.

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Владимир Озеров
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