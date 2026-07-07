В Таганроге выпускнице в чулках и коротком платье не хотели выдавать аттестат
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В Таганроге выпускнице девятого класса едва не запретили получить аттестат из-за её вызывающего внешнего вида на церемонии. Видео в соцсетях выложила мать девочки.
Классный руководитель посчитал наряд выпускницы слишком вызывающим для официальной церемонии: внимание вызвали белое корсетное платье мини со шлейфом и кружевные чулки. После этого девочку и её маму пригласили на разговор к директору школы. Там им заявили, что в таком виде подросток не сможет выйти в таком виде на сцену за аттестатом.
После продолжительного разговора и споров матери удалось добиться, чтобы дочь всё же допустили к церемонии. В итоге выпускница всё же вышла на сцену в своём платье и забрала аттестат.
Ранее 14-летняя Харпер Бекхэм подверглась критике из-за откровенного наряда, в котором появилась на отдыхе на Ибице. Дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов вышла в платье матери с глубоким декольте, что вызвало споры среди пользователей.
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