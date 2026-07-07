Суд заочно приговорил Монеточку* к году колонии за нарушение правил иноагента

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) заочно признана виновной в уклонении от обязанностей иноагента и приговорена к одному году лишения свободы. Такое решение принял судья 359-го мирового судебного участка. Дело рассматривалось по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

Срок наказания начнут отсчитывать с момента её фактического задержания или выдачи Российской Федерации. Сейчас артистка живёт за пределами страны.

В ходе заседания сторона обвинения запрашивала более суровую меру. Прокурор настаивал на 1 годе и 10 месяцах заключения.

По версии следствия, Гырдымова*, включенная в реестр иностранных агентов, дважды за год привлекалась к ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ. Однако она продолжила публиковать материалы в одной из соцсетей без необходимой маркировки о своём статусе.

Судья не согласился с предложением гособвинителя и сократил срок до одного года. Решение вынесено в отсутствие подсудимой.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Исполнение наказания отложено до момента, когда певица окажется в распоряжении российских правоохранительных органов.

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