В Одессе мужчина взял в заложники двух человек в парикмахерской
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В Одессе неизвестный мужчина захватил заложников. Он ворвался в парикмахерскую и продолжает на данный момент удерживать внутри двух человек. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
На месте происшествия работают полиция и бригада скорой помощи. Подробности случившегося и мотивы злоумышленника пока не сообщаются. Информация уточняется. Силовики готовятся к штурму здания парикмахерской.
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