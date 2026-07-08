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8 июля, 07:50

В Одессе мужчина взял в заложники двух человек в парикмахерской

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

В Одессе неизвестный мужчина захватил заложников. Он ворвался в парикмахерскую и продолжает на данный момент удерживать внутри двух человек. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На месте происшествия работают полиция и бригада скорой помощи. Подробности случившегося и мотивы злоумышленника пока не сообщаются. Информация уточняется. Силовики готовятся к штурму здания парикмахерской.
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Наталья Афонина
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