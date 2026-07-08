СК РФ: Арестованы четверо украинцев, расстрелявших военных на ЗАЭС в 2022 году

Следственный комитет России сообщил об аресте четверых граждан Украины, причастных к убийству троих военнослужащих на Запорожской атомной электростанции. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в 2022 году на территории ЗАЭС. Задержать подозреваемых удалось в мае нынешнего года. Ими оказались Артём Давыдов, Максим Поцелуев, Анатолий Руденко и Дмитрий Носенко. По версии следствия, именно они расстреляли трёх российских солдат.

Параллельно в СК отчитались о завершении расследования в отношении группы лиц из запрещённого в РФ полка «Азов»*. Фигурантами стали 16 человек. Среди них Александр Куранов, Евгений Гавриш и другие боевики. Им вменяют участие в террористической организации, а также обучение такой деятельности.

Во время допросов задержанных вскрылись новые обстоятельства старых преступлений. Следователи выявили дополнительные эпизоды убийств гражданских лиц, совершенные в разное время. Работа по сбору доказательств продолжается.

Глава ведомства Александр Бастрыкин провёл в Луганске оперативное совещание штаба. Оно было посвящено расследованию злодеяний украинских вооружённых формирований против мирного населения и военнослужащих России.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.