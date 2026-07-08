В России разрабатывают вакцины от аллергии на кошек и собак

В России может появиться вакцина от аллергии на питомцев — разработкой занимается Сеченовский университет. Об этом Life.ru рассказала сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

«Сейчас команда сеченовских учёных разрабатывает АСИТ (аллерген-специфическую иммунотерапию) нового поколения — более безопасную и эффективную. Это наш первый масштабный проект, который я уже упоминала, — вакцины от аллергии на кошек и на собак», — отметила она.

Ещё один важный проект лаборатории — тест-система «Аллергочип РФ», которая позволяет выявить повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергенам.

8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Полное интервью, в котором иммунолог из Сеченовки развенчала мифы об этом заболевании, читайте на Life.ru.