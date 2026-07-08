Какие меры поддержки семей действуют в Москве: Разбор ко Дню любви и верности

Москва является одним из самых романтичных городов мира. История новой семьи здесь может начаться с изысканной церемонии: старинная усадьба, живописный парк, музейные залы или один из 11 столичных дворцов бракосочетания. А документы легко оформить с помощью городских цифровых сервисов и услуг.

Рождение малыша: городская поддержка и медицина

Рождение ребёнка открывает доступ к весомой поддержке, и с каждым следующим малышом она становится существеннее. Помощь семьям — ключевой приоритет социальной политики города. Механизмы выстроены разнообразные: единовременные и ежемесячные пособия, компенсации, широкий спектр льгот. Столица также славится сильной медициной, качественным образованием, продуманной системой трудоустройства и карьерного роста, в том числе для мам с маленькими детьми.

Окружены заботой и москвичи серебряного возраста. Для них работает знаменитый проект «Московское долголетие», а пары, отмечающие юбилеи совместной жизни, город чествует особо.

В Москве действует одна из передовых в стране систем охраны материнства и детства. Здоровье будущего человека находится под наблюдением ещё до его появления на свет. Медицинская инфраструктура объединяет сеть центров женского здоровья, шесть новейших перинатальных центров и пять родильных домов на базе многопрофильных больниц. Такая интеграция даёт пациенткам и младенцам весь арсенал диагностических, лабораторных и хирургических возможностей крупных стационаров, включая реанимацию. Это гарантирует максимальную защиту и молниеносную реакцию врачей в критических ситуациях.

Цифровая экосистема столичного здравоохранения играет колоссальную роль. Вся документация хранится в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Врачи видят полную историю болезни, а родителям в электронной медкарте доступны результаты анализов, врачебные заключения и другие важные сведения. Выстроенная модель раннего выявления и контроля детских заболеваний практически свела на нет запущенные формы недугов.

Возможности диагностики и лечения постоянно расширяются. Три детских стационара располагают специализированными эндоскопическими центрами. За два года комфортные обследования без необходимости ложиться в круглосуточную больницу прошли порядка 30 тысяч ребят. Малоинвазивные технологии позволяют хирургам действовать предельно аккуратно, ускоряя восстановление и уменьшая нагрузку на неокрепший организм.

Выплаты и подарки при рождении

Встав на учёт в ранние сроки беременности (до 12 или до 20 недель), женщина вправе оформить карту москвича и получить единовременную выплату. После рождения малыша одному из родителей полагается разовая компенсация. Чтобы её назначили, достаточно паспорта и свидетельства о рождении. Подать заявление и встать на учёт удобно онлайн. Сервис доступен пользователям со стандартной или полной учётной записью.

При выписке из роддома семья получает набор «Наше сокровище». В коробке собрано всё необходимое для первых недель: одежда, аксессуары для кормления и купания, пелёнки, пустышки, игрушки, гигиенические средства. Если сразу забрать подарок не вышло, за ним можно обратиться в течение двух месяцев после рождения ребёнка. Существует и альтернатива — денежная выплата в 20 тысяч рублей.

Ещё одна мера — бесплатное питание на молочной кухне. Эта социальная программа обеспечивает детей продуктами, важными для здорового роста и развития.

Многодетные семьи: льготы и преимущества

Многодетные семьи получают комплексную поддержку. Им положены ежемесячные льготы на оплату услуг ЖКХ и взносы на капитальный ремонт, выплаты на детей, включая средства на покупку школьной формы, а также бесплатное питание в образовательных учреждениях.

Все члены большой семьи (при наличии столичной регистрации) могут оформить карту москвича. Она открывает право на бесплатный проезд в городском и подмосковном транспорте, позволяет получать скидки у более чем девяти тысяч партнёров по стране и возможность записываться к врачу через инфоматы в поликлиниках.

Отдельный бонус — бесплатная парковка. Разрешение действует круглые сутки на всей территории платных уличных стоянок Москвы и выдаётся на один автомобиль семьи.

Малыш растёт и познает мир. Ему нужно общение, интеллектуальное, физическое и творческое развитие. Всё это предлагает детский сад. В дошкольные группы принимают маленьких жителей, зарегистрированных в Москве по месту жительства или пребывания.

Семьи с невысоким доходом, получающие ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребёнка, могут компенсировать часть оплаты детсада. А дошкольнику старше семи лет положена своя карта москвича для льготного проезда. С её помощью также удобно отмечать посещение группы.

Школьное образование и программа «Моя школа»

С началом школьной жизни фокус смещается на образование. С 2024 года Москва реализует программу «Моя школа» — масштабную модернизацию учебных зданий и создание современной образовательной среды. Корпуса полностью обновляют, насыщают передовым оборудованием, лабораторно-исследовательскими комплексами и медиатеками. Записать ребёнка в первый класс можно онлайн с 1 апреля до 5 сентября.

Обложка © Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Карта москвича для первоклассника

Перед Днём знаний родителям первоклассников в личный кабинет приходит уже заполненное заявление на выпуск карты москвича. Она служит пропуском в здание, даёт скидку на транспорт, бесплатный доступ в музеи и на выставки по программе «Музеи — детям», позволяет брать книги в библиотеках.

«Московская электронная школа»

Быть в курсе учёбы помогает «Московская электронная школа» («МЭШ»). Эта единая платформа создана для педагогов, учеников и родителей. В библиотеке «МЭШ» собраны сценарии уроков, тесты, электронные пособия, художественная литература и видеоуроки. Электронный дневник (доступный также в мобильном приложении «Дневник «МЭШ») показывает успеваемость и домашние задания. Родителям доступны сервисы «Портфолио учащегося», «Олимпиады» и система «Москвёнок», позволяющая отслеживать визиты ребёнка в школу и управлять его питанием.

Дополнительное образование: кружки и секции

Образование не замыкается на школьной программе. Столичные центры дополнительного образования предлагают тысячи кружков и секций: спорт, танцы, рисование, музыка, робототехника, иностранные языки и многое другое.

Найти увлечение по душе и записаться помогает суперсервис «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств». Он оснащён удобными фильтрами по району, направлению и уровню подготовки. Услуга интегрирована в «Дневник «МЭШ» и его мобильную версию.

Помощь в трудной жизненной ситуации

Когда семья сталкивается с трудностями, подключаются специалисты семейных центров: юристы, психологи, другие профильные консультанты. В городе работает Служба семейной медиации, помогающая парам уладить разногласия. Если сохранить союз не удаётся, медиаторы содействуют мирному разводу без затяжных судебных споров. Приём открыт в каждом округе столицы. Благодаря такой помощи в семи случаях из десяти стороны приходят к компромиссу.

Психолого-педагогическая поддержка

В столице создана разветвлённая система бесплатной психолого-педагогической поддержки детей и родителей. Её главный оператор — Городской психолого-педагогический центр (ГППЦ), основанный в 2015 году. Территориальные отделения работают во всех округах. Они помогают детям от полутора до 18 лет с трудностями в обучении, развитии, социальной адаптации, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья. Команда состоит из педагогов-психологов, логопедов и дефектологов, которые проводят диагностику, коррекционные занятия и семейные консультации. Ежегодно помощь получает свыше 30 тысяч детей.

Особый акцент сделан на раннем возрасте. Каждый год сопровождением обеспечено более трёх тысяч семей с малышами до трёх лет. Если у ребёнка выявлены расстройства аутистического спектра, применяются современные научно обоснованные программы — такую помощь ежегодно получает более 100 семей.

Родителям доступны онлайн-консультации по вопросам воспитания, развития и детско-родительских отношений (около тысячи в год). В отделениях центра работают родительские гостиные, где в неформальной обстановке специалисты обсуждают волнующие темы. В 2026 году эти встречи посетило уже более 3,5 тысячи родителей.

Цифровые сервисы делают помощь доступнее. Запись в ГППЦ с 2025 года ведётся онлайн. С 2024 года московские семьи могут пройти Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию дистанционно.

Психологическая поддержка налажена и в самих учебных заведениях. В школах Москвы трудится более 2,8 тысячи педагогов-психологов. Они помогают детям привыкать к школе, выстраивать общение со сверстниками, бороться со стрессом и готовиться к государственной итоговой аттестации. В 2025/2026 учебном году школьные психологи провели более 45 тысяч очных консультаций: 27,5 тысячи — с детьми, 7,5 тысячи — с родителями и свыше 10 тысяч — с классными руководителями.

Поддержка участников СВО и их близких

Всестороннюю заботу получают защитники Отечества и их близкие. Для них открыт Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Сотрудники помогают оформить льготы, выплаты и прочую социальную помощь, разъясняют нюансы восстановления здоровья, реабилитации и протезирования, предлагают консультации психолога и юриста (очно и онлайн). В центре содействуют трудоустройству, подбору учебных программ и профессиональному росту. Здесь также организуют регулярные спортивные тренировки, творческие встречи и семейные мероприятия. Ветераны могут насыщенно проводить время, общаться с сослуживцами и легче возвращаться к мирному укладу.

С февраля 2026 года любой офис «Мои документы» в Москве предоставляет участникам СВО и их семьям персональную информацию о 158 услугах и мерах соцподдержки, исходя из жизненной ситуации человека. По большинству из них там же можно подать заявление.