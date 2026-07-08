Путин поздравил участников Свадебного фестиваля в обращении к молодожёнам
Путин поздравил участников Свадебного фестиваля в обращении к молодожёнам. Обложка © Telegram / Национальный центр «Россия»
Президент Владимир Путин направил приветствие участникам III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Обращение главы государства на торжественной церемонии открытия зачитал первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, сообщила пресс-служба Национального центра «Россия».
Президент России Владимир Путин поздравил молодожёнов с рождением новой семьи, пожелав им счастья и благополучия, и подчеркнул, что семья является главной жизненной ценностью и надёжной опорой для каждого человека. Он также выразил надежду на то, что их мечты обязательно сбудутся.
Путин поздравил участников Свадебного фестиваля в обращении к молодожёнам. Видео © Telegram/ Национальный центр «Россия»
«Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Уверен, что фестиваль пройдёт в атмосфере дружбы, запомнится множеством ярких, волнующих моментов. Совет да любовь!» — говорится в обращении президента.
Глава государства также пожелал молодым семьям счастья и благополучия, выразив уверенность, что фестиваль оставит у участников множество тёплых воспоминаний. Мероприятие проходит в рамках Года семьи в России.
Ранее сообщалось, что на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» пары признавались в любви на разных языках народов страны и Белоруссии, включая татарский, чувашский, осетинский, марийский и белорусский, подчёркивая, что любовь не знает границ и не нуждается в переводчиках. Организаторы отметили, что, несмотря на разнообразие, смысл признаний един.
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