Президент Владимир Путин направил приветствие участникам III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Обращение главы государства на торжественной церемонии открытия зачитал первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, сообщила пресс-служба Национального центра «Россия».

Президент России Владимир Путин поздравил молодожёнов с рождением новой семьи, пожелав им счастья и благополучия, и подчеркнул, что семья является главной жизненной ценностью и надёжной опорой для каждого человека. Он также выразил надежду на то, что их мечты обязательно сбудутся.

Путин поздравил участников Свадебного фестиваля в обращении к молодожёнам. Видео © Telegram/ Национальный центр «Россия»

«Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Уверен, что фестиваль пройдёт в атмосфере дружбы, запомнится множеством ярких, волнующих моментов. Совет да любовь!» — говорится в обращении президента.

Глава государства также пожелал молодым семьям счастья и благополучия, выразив уверенность, что фестиваль оставит у участников множество тёплых воспоминаний. Мероприятие проходит в рамках Года семьи в России.

Ранее сообщалось, что на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» пары признавались в любви на разных языках народов страны и Белоруссии, включая татарский, чувашский, осетинский, марийский и белорусский, подчёркивая, что любовь не знает границ и не нуждается в переводчиках. Организаторы отметили, что, несмотря на разнообразие, смысл признаний един.