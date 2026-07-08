Песков: Путин в курсе волатильности на фондовом рынке, ситуация контролируется

Президент России Владимир Путин в курсе текущей ситуации на фондовом рынке и считает реакцию на внешние события нормальной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя новый многолетний минимум индекса Московской биржи (MOEX) — торги 6 июля закрылись на отметке ниже 2200 пунктов.

«Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность обеспечена. Ситуация под контролем, прогнозируема, имеется запас прочности», — сказал Песков.

Он отметил, что волатильность на биржах — это обычное явление, а рынок всегда реагирует на происходящее в регионе и мире. Представитель Кремля добавил, что правительство занимается этим вопросом, и сегодня на совещании речь пойдёт о развитии экономики во всех аспектах.

Ранее президент неоднократно заявлял, что российская экономика адаптировалась к внешним вызовам, а власти продолжают мониторинг ключевых макроэкономических показателей. Кроме того, лидер РФ анонсировал масштабную модернизацию российской экономики.