МОК снял санкции с России 7 июля, но радоваться рано: почему IBU и World Athletics против Оглавление Суть решения МОК Реакция сторон Что дальше МОК объявил о снятии санкций с российских спортсменов. Кого допустят до Олимпиады-2028, в каком статусе и что говорят в России и мире. 8 июля, 12:00 МОК снял ограничения с российских спортсменов: радоваться или нет. Обложка © ТАСС / Soeren Stache / DPA

7 июля 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома организации принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России и отменил рекомендации о недопуске российских спортсменов к международным турнирам.

«В соответствии с Олимпийской хартией и в соответствии со всеми НОК в целом при отборе спортсменов для участия в Олимпийских играх, ОКР должен обеспечить, чтобы «отбор российских спортсменов на Олимпийские игры основывался не только на их спортивных достижениях, но и на их способности служить образцом для подражания, уважая, поддерживая и продвигая мирное общество посредством спорта, как это предусмотрено в Олимпийской хартии» (пункт 2.1 правил 27 и 28)», — говорится в пресс-релизе организации.

Суть решения МОК

Президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что необходимо вернуть россиянам возможность соревноваться. Важный нюанс: решение МОК — рекомендательное. Окончательный допуск спортсменов остаётся в компетенции международных спортивных федераций. Кроме того, сохраняются отдельные ограничения. Например, МОК не планирует проводить свои мероприятия на территории России, а российские официальные лица по-прежнему не приглашаются на соревнования под эгидой комитета.

Ещё один принципиальный момент касается антидопингового контроля. Спортсмены, претендующие на участие в международных стартах, обязаны быть частью национальной антидопинговой программы, делегированной Международному агентству допинг-тестирования (ITA), и пройти несколько проверок до своего возвращения. Ответственность за организацию и сроки тестирования возложена на федерации.

Реакция сторон

В России решение встретили с осторожным оптимизмом. Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярёв назвал его результатом последовательной юридической и дипломатической работы Минспорта и ОКР.

«Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зелёный свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов. На сегодняшний день более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном, 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Решение МОК значительно ускорит этот процесс. Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026 года, а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 году. Предстоит ещё большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако МОК даёт чёткий сигнал — олимпийское движение должно быть вне политики», — написал министр спорта в своём телеграм-канале.

Эмоционально отреагировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале: «Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией!»

В Кремле положительно оценили заявление МОК: «Это решение — действительно важный шаг на пути восстановления полного объёма отношений между нашим Олимпийским комитетом и Международным олимпийским комитетом. Это важный шаг на пути возвращения законных прав наших спортсменов на участие в международных соревнованиях», — заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Депутат Госдумы и глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищёв в интервью «Чемпионату» назвал новость «лучшей за 100 лет в спортивном мире» и призвал внимательно следить за реакцией международных федераций: «Только приветствуем и поддерживаем. Теперь надо внимательно смотреть, как отреагируют международные федерации, которые или не допустили, или допустили с ограничениями наших спортсменов. Нужно восстанавливаться и добиваться результатов».

Более сдержанную, но реалистичную оценку дал член МОК и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Сейчас начнётся самая сложная работа — взаимодействие с международными спортивными федерациями. К сожалению, за последние четыре-пять лет мы практически утратили своё представительство в международных федерациях. Был период, когда наши представители возглавляли сразу шесть международных федераций. За это сейчас надо бороться. Это не так просто, поскольку речь идёт о выборных должностях — это три-пять лет работы. Поэтому пока мы во многом зависим от руководителей международных федераций. Именно поэтому какое-то время ситуация будет складываться по-разному: где-то нас будут допускать, где-то разрешат выступать с национальной символикой, а где-то — нет. Ситуации разные», — приводит слова Тарпищева «РБК Спорт».

Главная проблема заключается в том, что далеко не все федерации готовы следовать рекомендациям МОК. Более того, даже если спортивные организации согласятся на допуск, остаётся проблема на уровне национальных властей. Это отказ в визах, запреты на демонстрацию флага и другие административные барьеры, которые могут помешать участию россиян. Яркий пример жёсткой позиции — Международный союз биатлонистов (IBU). Глава IBU Олле Далин подтвердил, что организация не намерена менять курс: «Позиция IBU остаётся неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать».

Аналогично поступает и World Athletics. Несмотря на восстановление Всероссийской федерации лёгкой атлетики в правах, ассоциация заявила, что ранее принятое решение об отстранении россиян остаётся в силе. Международный союз конькобежцев (ISU) занял промежуточную позицию. С сезона 2026/27 российских спортсменов допускают до турниров под эгидой организации, но только в нейтральном статусе.

Не менее важна и политическая реакция на уровне национальных олимпийских комитетов. Так, Латвийский олимпийский комитет осудил решение МОК. Председатель Олимпийского комитета Швеции Ханс фон Утман также был категоричен. «Мы не изменили свою позицию, и ситуация между Россией и Украиной тоже не изменилась. Считаем это неправильным решением. Оно вызывает сожаление и является неудачным», — заявил он SVT.

Президент НОК Норвегии Зайнеб Аль-Самараи вместе с другими выразила несогласие: «Нынешняя ситуация не даёт оснований считать, что российские спортсмены должны вновь получить возможность участвовать в международных стартах. Мы не согласны с рекомендацией МОК восстановить участие российских спортсменов с полным объёмом прав, однако принимаем её к сведению. К сожалению, нам вновь приходится признать, что наша позиция остаётся мнением меньшинства в международном спортивном сообществе».

Можно ли теперь российским спортсменам выступать с флагом и гимном. Фото © ТАСС / imago sportfotodienst

Что дальше

Решение МОК принято не случайно именно сейчас. Стартует квалификационный период как к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. До этого момента предстоит решить множество вопросов: согласовать графики тестирования, добиться допуска в конкретных дисциплинах, выработать единые подходы к отбору спортсменов и определить, в каком статусе они смогут выступать.

Пока остаются открытыми и вопросы о национальном флаге и гимне. Вероятно, окончательное решение будет принято ближе к старту Олимпиады, когда станет понятна общая картина допуска россиян по видам спорта.

Безусловно, решение МОК от 7 июля — важный, но не финальный этап возвращения российских спортсменов на международную арену. Рекомендательный характер документа означает, что впереди предстоит сложная и кропотливая работа с каждой спортивной федерацией. Для наших спортсменов это шанс вернуться к полноценным соревнованиям, для федераций — возможность восстановить утраченные позиции, а для олимпийского движения — проверка на способность балансировать между политическими реалиями и принципом «спорт вне политики».

Теперь всё зависит от того, насколько быстро и конструктивно будут выстроены новые каналы взаимодействия. Будем верить в лучшее!

Авторы Галина Глазко