Салах оценил судейство в матче против Аргентины: Все видели, что произошло

Капитан сборной Египта Мохаммед Салах ответил на вопросы о судействе после поражения от Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира. Матч, который прошёл в Атланте, завершился со счётом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира.

«Мы провели отличный первый тайм и также хорошо выглядели на протяжении большей части второго. Что насчёт судьи? Нам отменили гол, а также не назначили пенальти в нашу пользу», — сказал Салах, добавив, что сразу после этого Аргентина убежала в контратаку и забила победный гол.

Форвард отметил, что все всё видели и ему больше нечего сказать об этом.

Египет вёл 2:0 до 79-й минуты, но затем Лионель Месси отдал голевую передачу на Кристиана Ромеро и забил сам, что позволило аргентинцам сравнять счёт. Победный гол в добавленное время оформил Энцо Фернандес.

При этом матч ознаменовался громким скандалом: египетская сторона обвинила французского арбитра Франсуа Летексье и судей VAR в предвзятости, которая, по их мнению, лишила команду законной победы. Главный тренер Хусам Хасан и президент федерации Хани Абу Рида подали официальную жалобу в ФИФА, требуя отстранения бригады Летексье, и заявили, что турнир «подстроен» в пользу Аргентины ради коммерческого продвижения Лионеля Месси. Поводом для возмущения послужили несколько ключевых решений: отмена гола Мостафы Зико после просмотра VAR из-за фола в начале атаки и два неназначенных пенальти в ворота Аргентины, один из которых, после контакта с Салахом, предшествовал победному голу Энцо Фернандеса в добавленное время.