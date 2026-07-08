Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 12:28

Четыре человека тяжело ранены в результате нападения в гимназии на юге Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FooTToo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FooTToo

В городе Шонгау на юге Германии неизвестный напал на людей в гимназии, сообщает Bild. Несколько человек пострадали, предполагаемый преступник задержан.

По данным издания, четыре человека получили тяжёлые ранения. Подробности происшествия пока не раскрываются.

«Представитель полиции также отметил, что пока не установлено, являются ли пострадавшие учениками или преподавателями», — указано в публикации.

Четыре человека погибли при стрельбе в Огайо, среди них — ребёнок
Четыре человека погибли при стрельбе в Огайо, среди них — ребёнок

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Германия
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar