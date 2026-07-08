Четыре человека тяжело ранены в результате нападения в гимназии на юге Германии

В городе Шонгау на юге Германии неизвестный напал на людей в гимназии, сообщает Bild. Несколько человек пострадали, предполагаемый преступник задержан.

По данным издания, четыре человека получили тяжёлые ранения. Подробности происшествия пока не раскрываются.

«Представитель полиции также отметил, что пока не установлено, являются ли пострадавшие учениками или преподавателями», — указано в публикации.