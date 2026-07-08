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Регион
8 июля, 13:06

Аксёнов регулярно докладывает Путину обо всех трудностях с топливом в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с дефицитом топлива в регионе. По его словам, проблема остаётся сложной и сохранится ещё некоторое время. В отдельные дни на заправках может не быть свободной продажи бензина и дизеля.

«Вместе с федеральным центром держим эту проблему на контроле и работаем над её решением, о чём регулярно докладываю президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. Глава государства в курсе существующих трудностей и всегда оказывает нам поддержку», пояснил Аксёнов в телеграм-канале.

Глава региона также рассказал о проблемах с электроснабжением после ударов ВСУ. Точных графиков отключений пока не будет, так как ситуация с поставками электроэнергии остаётся напряжённой. Аксёнов также пояснил, что часть информации о принимаемых мерах не раскрывается публично, поскольку многие решения требуют закрытого обсуждения.

Путин: Удары ВСУ по инфраструктуре РФ не влияют на ситуацию на фронте
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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о планах по наращиванию поставок топлива в Крым как наземным, так и морским транспортом. На полуострове введён региональный режим чрезвычайной ситуации для решения экономических вопросов.

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Татьяна Миссуми
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