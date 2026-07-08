«Коалиция желающих» соберётся в Париже 13 июля для обсуждения поддержки Киева. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита НАТО в Анкаре.

«Тринадцатого июля в Париже вновь соберётся коалиция желающих», — сказал он. Макрон отметил, что встреча станет возможностью для обсуждения планов по использованию промышленного потенциала стран, новых объявлений и совместного планирования военных учений.

Ранее, по итогам встречи в Париже 6 января, коалиция договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева и подписала декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае мирного соглашения. В МИД РФ подчёркивали, что любой сценарий развёртывания войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

«Коалиция желающих» оформилась в первой половине 2025 года как инициатива группы европейских государств во главе с Великобританией и Францией. Её цель — «предложить Киеву конкретные гарантии безопасности и подготовить почву для размещения миротворческих сил после возможного прекращения огня». В отличие от действий НАТО, этот формат не требует консенсуса всего альянса, что позволяет действовать без оглядки на вето отдельных стран-членов, а его создатели подчёркивают добровольный характер участия. Москва отреагировала на эту инициативу резко негативно, расценив потенциальное размещение европейских военных на Украине как прямое вмешательство в конфликт.