19-летний фехтовальщик погиб при падении в колодец в Подмосковье

Призёр российских соревнований по фехтованию Андрей Соловьёв погиб в Раменском городском округе Подмосковья. Молодому спортсмену было 19 лет.

По словам бабушки Соловьёва, трагедия произошла, когда он находился вместе с друзьями. Компания открыла люк газораспределительного колодца, после чего юноша, предположительно, спрыгнул внутрь на спор.

Внутри, по предварительным данным, была высокая концентрация метана. Когда друзья вытащили фехтовальщика из колодца, он уже не подавал признаков жизни, пишет Baza.

В администрации Раменского городского округа заявили, что молодые люди, находившиеся рядом с местом происшествия, были в состоянии алкогольного опьянения.

Следственный комитет начал проверку. Специалистам предстоит установить точные обстоятельства гибели спортсмена и выяснить, как компания получила доступ к опасному объекту.