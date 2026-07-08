Фигуристка Кира Трофимова получила разрешение выступать за Белоруссию

Фигуристка Кира Трофимова получила от Международного союза конькобежцев разрешение выступать за Белоруссию. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к ситуации.

Речь идёт о clearance certificate — специальном документе, который подтверждает право спортсмена представлять другую страну на международных стартах. Такой сертификат необходим при смене спортивной принадлежности.

По правилам ISU, фигурист может выступать за страну, гражданином которой является, либо за государство, где имеет подтверждённое постоянное проживание. Без действующего clearance certificate спортсмена не допускают к международным соревнованиям под флагом новой федерации.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России выдала Трофимовой релиз для перехода в сборную Белоруссии. После этого спортсменке оставалось получить разрешение уже от ISU.

В мае Трофимова подтверждала, что продолжит карьеру в белорусской команде. Фигуристка тренировалась в академии Евгения Плющенко и выступала в одиночном катании.