Скелет в гидрокостюме нашли в Ливии, это может быть пропавший кайтсёрфер

У берегов Ливии нашли останки человека в гидрокостюме, которые были пристёгнуты к кайтборду. Предполагается, что это итальянец Миммо Пьеполи, пропавший примерно два месяца назад. О случившемся пишет британская газета Metro. 39-летний спортсмен исчез во время катания на кайте в 500 милях от Порто-Чезарео на юге Италии, его поиски не увенчались успехом.

Полиция предположила, что Пьеполи попал в сильные волны и не смог выбраться. Информацию подтвердили и случайные свидетели трагедии. Лишь 4 июля местный рыбак увидел человеческий скелет на кайтборде, который прибило к берегу. Распознать личность погибшего не удалось, так как тело было буквально съедено рыбами до самых костей.

Однако по гидрокостюму и кайту полиция сделала вывод, что речь может идти о пропавшем Пьеполи. Сейчас назначена ДНК-экспертиза, которая должна поставить окончательную точку в данном вопросе. Но семья погибшего уже не сомневается, что выводы будут однозначными.

Ранее власти Кипра сообщили посольству РФ в Никосии о смерти российского гражданина. 57-летнего мужчину нашли в прибрежном районе Энаэриос города Лимасол. Он находился без сознания. На место вызвали скорую помощь, после чего пострадавшего доставили в частную больницу. Позже врачи констатировали его смерть.