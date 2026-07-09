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9 июля, 06:00

Джунгли, шахматы и цирк шапито: Как украсили московские бульвары этим летом

Оглавление
Шахматная атмосфера Гоголевского
Брутальные джунгли Тверского
Живописные пейзажи Страстного
Деревенский уют Петровского
Цирковое настроение Цветного
Цветущие автомобили Сретенского
Театр среди роз Чистопрудного
Курортное завершение на Покровском и Яузском
Обложка © Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Обложка © Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Бульварное кольцо — одно из самых притягательных мест столицы для москвичей и гостей города. Здесь погружаются в историю и открывают культурные сокровища Москвы: старинную архитектуру, монументы, музейные собрания и арт-объекты. Городской проект «Лето в Москве» сделал кольцо ключевым пешеходным пространством сезона. Он сплетает события культурной жизни, ландшафтные решения, уличную торговлю, прошлое и творчество. Прогулка по сердцу города превратилась в захватывающее мини-путешествие, где каждый находит что-то по душе.

Шахматная атмосфера Гоголевского

Первым делом стоит заглянуть на Гоголевский бульвар. Он отдан во власть шахмат. Четыре беседки с досками и удобными лавочками приглашают сразиться в интеллектуальную игру. Место придётся по душе не только ценителям сложных партий, но и охотникам за выразительными снимками: вдоль аллеи выстроились метровые фигуры, а при входе возвышаются двухметровые. Настоящий магнит для камеры — фотозона в виде клетчатой доски с вечерней подсветкой: кадры получаются памятными. Шахматный мотив продолжают клумбы строгих геометрических очертаний и продуманный садовый дизайн. Возле памятника Николаю Гоголю оформили тихий уголок, окаймлённый белыми гортензиями и спиреей, откуда удобно, отдыхая, наблюдать за игрой.

Брутальные джунгли Тверского

Сплести мощь и красоту — такую задачу ставили оформители летнего клуба «Москва» на Тверском бульваре. В результате появился «Брутальный сад» — ещё одна точка маршрута. В центре площадки расположился необычный арт-объект — весы терракотового цвета, символизирующие умение сохранять внутреннее равновесие в бешеном темпе мегаполиса. От них дорожки разбегаются к спортивным площадкам, торговым павильонам и уголкам релаксации. Поклонники активного досуга тоже не заскучают: к их услугам стритбол, петанк, крокет, настольный теннис, шахматы и занятия по боксу. Спортивные зоны, павильоны и фудкорт буквально утопают в зелени — кажется, что джунгли захватили бетонно-металлическое городское пространство. В уик-энды в ротондах московские бренды устраивают презентации и активности, где знакомят с новинками и разыгрывают призы.

Живописные пейзажи Страстного

Созерцать работу живописцев, разглядывать полотна и творить самому зовёт Страстной бульвар. На лето он перевоплотился в галерею прямо под открытым небом. Здесь можно прикоснуться к разным направлениям изобразительного искусства и купить что-то себе или в подарок. Скамейки на бульваре — авторские произведения, а растения подобраны в духе европейских садов: соседствуют злаки, скульптурные многолетники и броские цветовые пятна. Тут назначают свидания, сюда приходят за творческим импульсом или чтобы почитать книгу в спокойной обстановке. По выходным для детей и взрослых проводят художественные мастер-классы.

Деревенский уют Петровского

Следующая точка маршрута — Петровский бульвар, облачённый в стиль кантри. Инсталляции и зоны отдыха решены в светлых природных оттенках дерева, беседки украшены фонарями с плетёными абажурами, а кафе сервируют столами с красно-белыми клетчатыми скатертями. Можно попробовать различные купажи чая и организовать костюмированную съёмку. В выходные на площадке проходят пленэры и уроки рисования.

Обложка © Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Обложка © Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Цирковое настроение Цветного

Яркое оформление Цветного бульвара привлечёт и маленьких гостей, и их родителей. Пространство оформили созвучно находящемуся поблизости цирку. Первым бросается в глаза четырёхметровый надувной слон в центре. Его опоясывает босоногая тропа, прогулка по которой принесёт пользу каждому. Под раскидистыми кронами натянуты флажки, напоминающие о детских торжествах, повсюду видны разноцветные игрушки, а кафе стилизованы под шатры шапито.

Цветущие автомобили Сретенского

Очередная точка маршрута станет подарком всем поклонникам фотографии. Вдоль Сретенского бульвара разместили эффектные арт-объекты: макеты узнаваемых советских машин, декорированные асимметричными цветочными композициями нежных оттенков. Также обустроено поле для мини-гольфа, где любой желающий может испытать свои силы и попробовать незнакомый спорт.

Театр среди роз Чистопрудного

Чистопрудный бульвар объединил искусство и классический английский сад: здесь разместились несколько сцен фестиваля «Театральный бульвар – 2026». Посадки подобрали так, чтобы наслаждаться их цветением весь сезон. Центральная часть отдана регулярному саду с аллеями, живыми изгородями, гортензиями и четырьмя ротондами. Дополняют картину английские скамьи, декоративные шпалеры и арки, увитые розами с насыщенным ароматом. Пространство располагает к неторопливым прогулкам, отдыху и созерцанию. Театр напоминает о себе деталями: декоративными масками, веерами и световыми прожекторами.

Курортное завершение на Покровском и Яузском

Завершить прогулку приятно по Покровскому и Яузскому бульварам, которые напоминают набережную приморского курортного городка. Покровский бульвар этим летом заполнили кадки с цветами, декоративными растениями и плодовыми деревьями. В их тени и на освещённых пятачках расположили шезлонги с мягкими подушками — здесь комфортно остановиться шумной компанией. Почти незаметно Покровский бульвар перетекает в Яузский. Тут, как правило, немноголюдно даже в самые оживлённые часы, поэтому за тишиной в центре города стоит отправляться именно сюда. Ключевой элемент оформления — пергола вдоль главной аллеи, увитая цветами. Под ней подвесили качели с мягкими подушками — здесь можно сделать отличные фото.

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Никита Никонов
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