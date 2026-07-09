Джунгли, шахматы и цирк шапито: Как украсили московские бульвары этим летом

Бульварное кольцо — одно из самых притягательных мест столицы для москвичей и гостей города. Здесь погружаются в историю и открывают культурные сокровища Москвы: старинную архитектуру, монументы, музейные собрания и арт-объекты. Городской проект «Лето в Москве» сделал кольцо ключевым пешеходным пространством сезона. Он сплетает события культурной жизни, ландшафтные решения, уличную торговлю, прошлое и творчество. Прогулка по сердцу города превратилась в захватывающее мини-путешествие, где каждый находит что-то по душе.

Шахматная атмосфера Гоголевского

Первым делом стоит заглянуть на Гоголевский бульвар. Он отдан во власть шахмат. Четыре беседки с досками и удобными лавочками приглашают сразиться в интеллектуальную игру. Место придётся по душе не только ценителям сложных партий, но и охотникам за выразительными снимками: вдоль аллеи выстроились метровые фигуры, а при входе возвышаются двухметровые. Настоящий магнит для камеры — фотозона в виде клетчатой доски с вечерней подсветкой: кадры получаются памятными. Шахматный мотив продолжают клумбы строгих геометрических очертаний и продуманный садовый дизайн. Возле памятника Николаю Гоголю оформили тихий уголок, окаймлённый белыми гортензиями и спиреей, откуда удобно, отдыхая, наблюдать за игрой.

Брутальные джунгли Тверского

Сплести мощь и красоту — такую задачу ставили оформители летнего клуба «Москва» на Тверском бульваре. В результате появился «Брутальный сад» — ещё одна точка маршрута. В центре площадки расположился необычный арт-объект — весы терракотового цвета, символизирующие умение сохранять внутреннее равновесие в бешеном темпе мегаполиса. От них дорожки разбегаются к спортивным площадкам, торговым павильонам и уголкам релаксации. Поклонники активного досуга тоже не заскучают: к их услугам стритбол, петанк, крокет, настольный теннис, шахматы и занятия по боксу. Спортивные зоны, павильоны и фудкорт буквально утопают в зелени — кажется, что джунгли захватили бетонно-металлическое городское пространство. В уик-энды в ротондах московские бренды устраивают презентации и активности, где знакомят с новинками и разыгрывают призы.

Живописные пейзажи Страстного

Созерцать работу живописцев, разглядывать полотна и творить самому зовёт Страстной бульвар. На лето он перевоплотился в галерею прямо под открытым небом. Здесь можно прикоснуться к разным направлениям изобразительного искусства и купить что-то себе или в подарок. Скамейки на бульваре — авторские произведения, а растения подобраны в духе европейских садов: соседствуют злаки, скульптурные многолетники и броские цветовые пятна. Тут назначают свидания, сюда приходят за творческим импульсом или чтобы почитать книгу в спокойной обстановке. По выходным для детей и взрослых проводят художественные мастер-классы.

Деревенский уют Петровского

Следующая точка маршрута — Петровский бульвар, облачённый в стиль кантри. Инсталляции и зоны отдыха решены в светлых природных оттенках дерева, беседки украшены фонарями с плетёными абажурами, а кафе сервируют столами с красно-белыми клетчатыми скатертями. Можно попробовать различные купажи чая и организовать костюмированную съёмку. В выходные на площадке проходят пленэры и уроки рисования.

Обложка © Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Цирковое настроение Цветного

Яркое оформление Цветного бульвара привлечёт и маленьких гостей, и их родителей. Пространство оформили созвучно находящемуся поблизости цирку. Первым бросается в глаза четырёхметровый надувной слон в центре. Его опоясывает босоногая тропа, прогулка по которой принесёт пользу каждому. Под раскидистыми кронами натянуты флажки, напоминающие о детских торжествах, повсюду видны разноцветные игрушки, а кафе стилизованы под шатры шапито.

Цветущие автомобили Сретенского

Очередная точка маршрута станет подарком всем поклонникам фотографии. Вдоль Сретенского бульвара разместили эффектные арт-объекты: макеты узнаваемых советских машин, декорированные асимметричными цветочными композициями нежных оттенков. Также обустроено поле для мини-гольфа, где любой желающий может испытать свои силы и попробовать незнакомый спорт.

Театр среди роз Чистопрудного

Чистопрудный бульвар объединил искусство и классический английский сад: здесь разместились несколько сцен фестиваля «Театральный бульвар – 2026». Посадки подобрали так, чтобы наслаждаться их цветением весь сезон. Центральная часть отдана регулярному саду с аллеями, живыми изгородями, гортензиями и четырьмя ротондами. Дополняют картину английские скамьи, декоративные шпалеры и арки, увитые розами с насыщенным ароматом. Пространство располагает к неторопливым прогулкам, отдыху и созерцанию. Театр напоминает о себе деталями: декоративными масками, веерами и световыми прожекторами.

Курортное завершение на Покровском и Яузском