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Регион
9 июля, 11:07

Роспотребнадзор предупредил об опасности инфекций после укуса комара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kwangmoozaa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kwangmoozaa

Даже один укус комара может привести к заражению опасной инфекцией, если насекомое является переносчиком заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что комары способны передавать человеку различные вирусы и паразитарные инфекции. Среди них — малярия, лихорадка Западного Нила, японский энцефалит и другие заболевания.

«Если комар является переносчиком инфекции, то даже один укус потенциально может привести к инфицированию человека»,цитирует ведомство ТАСС.

Специалисты отметили, что малярию чаще всего распространяют комары рода Anopheles. Это заболевание особенно распространено в тропических и субтропических регионах Африки, Азии и Латинской Америки.

Комары рода Culex и некоторые другие виды могут переносить лихорадку Западного Нила и японский энцефалит. Насекомые рода Aedes являются переносчиками лихорадки Денге, вируса Зика и Чикунгуньи.

Роспотребнадзор призвал учитывать риски при поездках в регионы, где такие инфекции встречаются чаще, и соблюдать меры защиты от укусов насекомых.

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Полина Никифорова
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