Растёт популярность смартфонов с ИИ-функциями
Всего 2,8% владельцев смартфонов в России уже используют устройства со встроенными ИИ‑функциями, но их доля в ассортименте выросла почти в 2,5 раза. При этом пользователи всё активнее выбирают гаджеты с практичными ИИ‑инструментами, которые упрощают повседневные задачи.
Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
За последний год более чем в два раза выросло число моделей со встроенным ИИ. Если в прошлом году их доля составляла всего 6,5% от ассортимента, то сегодня этот показатель достиг уже 16%. За год продажи устройств с дополнительным функционалом выросли на 27%. Таковы данные МегаФона.
Ключевым драйвером спроса стало развитие практичных сценариев использования ИИ. Пользователи ценят возможность быстро улучшать качество фотосъёмки, автоматически переводить тексты и речь, транскрибировать звонки, превращая голос в текст.
На текущий момент наиболее полный набор ИИ‑возможностей представлен преимущественно во флагманских моделях производителей. Аналитики оператора прогнозируют, что в ближайшие 2–3 года ИИ‑функции массово появятся и в среднем ценовом сегменте.