Растёт популярность смартфонов с ИИ-функциями

Всего 2,8% владельцев смартфонов в России уже используют устройства со встроенными ИИ‑функциями, но их доля в ассортименте выросла почти в 2,5 раза. При этом пользователи всё активнее выбирают гаджеты с практичными ИИ‑инструментами, которые упрощают повседневные задачи.

За последний год более чем в два раза выросло число моделей со встроенным ИИ. Если в прошлом году их доля составляла всего 6,5% от ассортимента, то сегодня этот показатель достиг уже 16%. За год продажи устройств с дополнительным функционалом выросли на 27%. Таковы данные МегаФона.