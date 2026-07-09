Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на публикацию посольства Германии в России о проблемах с бензином. Дипломат предложила немецким представителям воспользоваться общественным транспортом.

«А пока пусть озабоченные немецкие дипломаты пользуются общественным транспортом — там заодно и уточнят, чем закончилась Великая Отечественная и кто такие бандеровцы», — написала она в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МИД заявила, что согласна с необходимостью прекращения конфликта, но возложила ответственность за его продолжение на поддержку Киева со стороны Берлина.

Напомним, накануне в России представили новый набор мер для стабилизации топливного рынка. Среди них импорт нефтепродуктов, ограничение экспорта дизеля, перенос ремонтов на НПЗ, а также «зелёный коридор» для машин, перевозящих топливо через границу.