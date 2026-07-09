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9 июля, 12:34

Захарова ответила политикам ФРГ предложением пересесть на общественный транспорт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на публикацию посольства Германии в России о проблемах с бензином. Дипломат предложила немецким представителям воспользоваться общественным транспортом.

«А пока пусть озабоченные немецкие дипломаты пользуются общественным транспортом — там заодно и уточнят, чем закончилась Великая Отечественная и кто такие бандеровцы», написала она в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МИД заявила, что согласна с необходимостью прекращения конфликта, но возложила ответственность за его продолжение на поддержку Киева со стороны Берлина.

Что будет с бензином в России после совещания Путина: цены, дефицит, импорт топлива и запрет экспорта дизеля
Что будет с бензином в России после совещания Путина: цены, дефицит, импорт топлива и запрет экспорта дизеля

Напомним, накануне в России представили новый набор мер для стабилизации топливного рынка. Среди них импорт нефтепродуктов, ограничение экспорта дизеля, перенос ремонтов на НПЗ, а также «зелёный коридор» для машин, перевозящих топливо через границу.

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Милена Скрипальщикова
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