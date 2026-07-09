Фигурантам дела о хищении санатория «Русь» дали до 11 лет

В Москве вынесли приговор по делу о хищении имущества санатория «Русь» в Подмосковье. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Андрея Чепурнова приговорили к 11 годам колонии, Валерия Белялова — к восьми годам. Суд признал их виновными в покушении на растрату, пособничестве в этом преступлении и мошенничестве.

Кроме сроков, фигурантам назначили штрафы. Чепурнов должен выплатить 1,9 млн рублей, Белялов — 955 тысяч рублей.

Также обоих на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций.

По данным прокуратуры, в марте 2017 года Чепурнов при содействии Белялова организовал незаконное отчуждение санатория «Русь». В состав комплекса входили 48 объектов недвижимости.

Как утверждает ведомство, участникам собрания организации «Инвалиды войны» предоставили ложные сведения. После этого был заключён договор о передаче имущества в пользу АНО «Центр “Ветеран — Русь”».

Ущерб по делу оценили более чем в 3 млрд рублей. Приговор пока не назван вступившим в законную силу.