ИТ-полигон, медклассы, робототехника: В Ново-Переделкине построили школу нового стандарта

В московском районе Ново-Переделкино завершилось строительство новой школы. Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел здание по адресу: Лукинская улица, 12 и пообщался с учителями, родителями и будущими учениками.

«Совсем скоро наступит 1 Сентября — день, в преддверии которого мы по традиции открываем новые школы и детские сады. В этом году свои двери впервые распахнут более 60 объектов образования. В их числе школа в Ново-Переделкине, строительство которой уже завершено», — отметил градоначальник.

Этот корпус для 550 учеников 6–11-х классов станет частью школы № 1238. Он появился благодаря Адресной инвестиционной программе.

За последние годы значительную часть социальной инфраструктуры района привели в порядок: обновили школы, сады, поликлиники, библиотеки, культурные и спортивные центры. Но район растёт, поэтому здесь продолжают строить новые объекты для детей.

Как выглядит новая школа

Четырёхэтажное здание площадью 8,4 тысячи квадратных метров построили по индивидуальному проекту. Архитекторы и строители позаботились о безопасности и уюте для всех учеников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фасады отделаны прочной керамогранитной плиткой российского производства тёплых тонов — коричневого, белого и жёлтого. Внешний вид дополняют витражи, равномерно расположенные окна и выступающие архитектурные детали.

Что разместилось внутри:

учебные классы;

столовая с пищеблоком;

актовый зал со сценой и артистическими;

большой спортзал (раздвижной занавес позволяет вести занятия у нескольких классов одновременно) и малый;

медиатека;

хореографическая студия;

медицинские классы;

ИТ-полигон с зонами 3D-моделирования, робототехники и прототипирования.

Часть учебных пространств оснастили трансформируемыми перегородками, чтобы легко подстраивать кабинеты под разные задачи. При отделке дизайнеры использовали мягкие пастельные цвета, подбирая их в зависимости от того, на какую сторону выходят окна. Такая гамма создаёт комфортную атмосферу. Коридоры, вестибюль и зоны отдыха оживили яркими акцентами.

Отделка, комфорт и безопасность

Интерьеры создавали из современных российских материалов, которые отвечают всем нормам безопасности и экологии для учебных заведений. Их легко мыть и дезинфицировать. В классах на полу — ПВХ-плитка с шумопоглощающим слоем. Она гасит стук шагов и звук упавших вещей, помогая меньше отвлекаться. Если какой-то участок повредится, его заменят точечно, не трогая весь пол.

Инженерные коммуникации аккуратно убрали за подвесные потолки. Сами потолки оформили по-разному. Например, в рекреациях применили островные акустические панели — они маскируют провода и трубы, а заодно зрительно поднимают потолок. Здание оборудовали современными инженерными системами. Вентиляция с централизованным охлаждением воздуха особенно выручит в жаркие дни.

За безопасность отвечает целый комплекс устройств:

охранно-тревожная сигнализация;

видеонаблюдение;

контроль и управление доступом;

автоматическая пожарная сигнализация;

система оповещения и управления эвакуацией, которая сама передаёт сигналы в МЧС и Росгвардию.

Особое внимание уделили безбарьерной среде. Для маломобильных людей продумали удобные пути передвижения, а главные входы сделали на уровне тротуара.

Как будут учить в новой школе

Учебный процесс выстроят вокруг городских проектов предпрофессионального образования: «Психолого-педагогический класс», «Медицинский класс» и «Естественно-научная вертикаль». Высокотехнологичная начинка корпуса открывает перед школьниками следующие возможности:

на базе специализированных кабинетов биологии и химии — осваивать азы сестринского дела и приёмы первой помощи;

на ИТ-полигоне — изучать программирование, 3D-моделирование, робототехнику, прототипирование и вести исследовательские проекты;

в кабинете физики — ставить эксперименты и испытывать прототипы устройств.

Эта площадка станет центром практико-ориентированного обучения для профильных и предпрофессиональных классов медицинской, инженерной и психолого-педагогической направленностей. Здесь будут проводить тренинги и мастер-классы для будущих педагогов и психологов.

Кроме того, запланированы лабораторные практикумы, профориентационные встречи и совместные интенсивы с ведущими вузами. Такое сотрудничество свяжет программу с высшей школой и поможет выстроить обучение в медицинских, психолого-педагогических и естественно-научных классах. Также расширят систему дополнительного образования, доступную и ученикам других школ района. Для ребят 6–11-х классов откроют новые кружки по трём направлениям:

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Подготовка к поступлению в медицинские и естественно-научные классы (медицина и здоровье, психология, основы нейронаук, эксперименты и исследования). Поддержка образовательного маршрута городских предпрофессиональных проектов. Подготовка к технологическим соревнованиям и олимпиадам (робототехника, 3D-моделирование, интернет вещей, искусственный интеллект).

Школа № 1238 сегодня

Школа № 1238 находится на западе Москвы и объединяет 12 зданий (шесть школьных и шесть дошкольных). Здесь учатся 5243 ребёнка: 4379 школьников и 864 дошкольника. В коллективе трудится 471 человек, из них 213 учителей.

С седьмого класса ребята могут углубленно изучать математику, информатику, физику, химию и биологию через проекты «Математическая вертикаль», «ИТ-вертикаль» и «Естественно-научная вертикаль». Старшеклассникам доступны технологический, социально-экономический, гуманитарный и естественно-научный профили. Обучение идёт в связке с городскими проектами: «ИТ-класс», «Инженерный класс», «Медиакласс», «Психолого-педагогический класс», «Предпринимательский класс» и «Медицинский класс».

Дополнительные общеразвивающие программы охватывают 98% учеников. По итогам 2024/2025 года школа вошла в топ-220 лучших в Москве. Успехи учеников впечатляют: 133 диплома на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады, 19 — на региональном и два призёра заключительного этапа. Ещё 32 человека отличились на конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал».

Школа помогает с профориентацией: около половины девятиклассников выбирают колледжи. В 2025/2026 учебном году 243 ученика получили свидетельства о профессии по проекту «Профессиональное обучение без границ». Также школа на третьем месте в округе по числу участников фестивалей ГТО.

В учреждении работает музейный комплекс: музей Великой Отечественной войны, музей русского быта и музей Чернобыля. Действуют военно-патриотический клуб «Память», турклуб «Высота 1238», спортклуб «Темп» и волонтёрский отряд «In_ДиГо». Три театральные студии — «Я — артист», «Твоя сцена» и «Живое слово» — участвуют в проекте «Содружество школьных театров».

Новые объекты образования в Москве

С 2011 года в столице возвели 732 здания для образовательных учреждений: 502 детских сада и 230 школ (часть из них с дошкольными группами). Городской бюджет профинансировал 347 объектов, ещё 385 появились за счёт частных средств. В 2026 году откроют больше 60 объектов образования. Помимо строительства новых школ, в Москве активно реализуют программу «Моя школа», которая предполагает реконструкцию и оснащение по всем самым современных стандартам старых школ.

Как преображается Ново-Переделкино

В районе живёт более 121 тысячи человек. Среди главных достопримечательностей — Мещерский парк, дача Левенсона и храм Спаса Преображения. Основные преобразования идут по программе «Мой район».

Транспорт

Ключевое событие — запуск станций метро «Боровское шоссе» и «Новопеределкино». МЦД-4 с вокзалом Переделкино усилил рельсовый каркас. Территорию рядом с вокзалом благоустроили, проложив удобные маршруты к жилым кварталам. Продолжается стройка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Уже готов отрезок от Боровского шоссе до улицы Поляны с развязками на пересечении с Киевским и Боровским шоссе. Сейчас строят финальный участок до Варшавского шоссе, который свяжет трассу с Московским скоростным диаметром. В перспективе появится развязка с Новоорловской улицей. Также реконструировали Внуковское шоссе и улицы микрорайона Лазенки. Для наземного транспорта открыли девять новых маршрутов и установили больше 80 современных павильонов. Владельцы электромобилей могут зарядить машины на трёх станциях «Энергия Москвы», а велосипедисты — воспользоваться 23 парковками.

Образование и досуг

Образовательную сеть пополнил детский сад на Лукинской, 12а, а рядом с ним 1 сентября откроется новая школа. Ещё один сад на 150 мест и школу на 250 учеников возводят на пересечении Боровского шоссе и Чоботовской улицы. После капитального обновления по программе «Моя школа» заработали здания школ № 1238 и 1596. Ремонт идёт ещё в шести корпусах. Привели в порядок четыре библиотеки и пять зданий клубной системы «Ново-Переделкино». Детскую музыкальную школу имени Пастернака обновили по проекту «Искусство — детям» и закупили для неё инструменты. Для старшего поколения работает центр московского долголетия на Боровском шоссе.

Спорт и благоустройство

В районе появились ледовый дворец «Арктика» и футбольный манеж рядом с ним. На Чоботовской открыли теннисный центр «Орбита» и физкультурно-оздоровительный комплекс. Привели в порядок спорткомплекс Московской теннисной академии и ФОК «Радужный», модернизируют ледовый дворец и горнолыжный комплекс. На Лукинской работает спортивный кластер под открытым небом, а в парке «Буратино» зимой заливают каток. На Приречной улице создают всесезонную площадку: зимой — каток, летом — место для командных игр. Преобразились долина реки Сетуни, улицы Федосьино, Лукинская, Скульптора Мухиной и другие. Благоустроено около 60 дворов, 57 спортивных и 67 детских площадок, высажено больше 15 тысяч деревьев и кустарников. На Чоботовской открылась межрегиональная ярмарка, а на улице Бориса Пастернака монтируют фестивальную площадку «Московских сезонов» с падел-кортами, стритболом и летним бассейном.

Программа реновации