В Таганроге после налёта дронов ВСУ ввели локальный режим ЧС
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В Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в соцсетях.
Глава региона уточнил, что особый порядок действует в границах территорий, пострадавших от налётов. Из домов, попавших в зону бедствия, эвакуировали людей.
Для граждан развернули пункт временного размещения. Там находятся 44 человека, среди которых семеро детей. Всем им предоставили необходимую поддержку.
Слюсарь добавил, что экстренные службы стянули к местам происшествий. Основная задача сейчас — локализовать возгорания и не дать пламени распространиться дальше. Речь идёт о нескольких точках, включая Азовский район и город Азов.
Ранее утром губернатор информировал о пожаре в морском порту Таганрога. По предварительным сведениям, никто не пострадал. Огонь продолжают тушить.
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