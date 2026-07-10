Во Владивостоке беременная выпала с 7-го этажа и не получила ни одного перелома

Во Владивостоке 28-летняя женщина на 30-й неделе беременности упала с высоты седьмого этажа и почти не пострадала. Подробности инцидента раскрыли в пресс-службе Министерства здравоохранения Приморского края.

Инцидент произошёл глубокой ночью. Пациентка рассказала врачам, что ей не спалось. Она решила протереть окно. В процессе потеряла равновесие, поскользнулась и выпала спиной наружу.

Крик услышала соседка. Она оперативно набрала номер экстренной службы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.

Диагностика показала, что будущая мать отделалась ушибами. Сотрудники ведомства назвали такой исход исключительным, поскольку обычно подобные происшествия заканчиваются тяжелыми травмами или трагедией.

Сейчас жизни пациентки и плода ничего не угрожает. Женщина остается в больнице под присмотром специалистов.