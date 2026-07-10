Новак объяснил дефицит топлива атаками на НПЗ и ажиотажным спросом

Дефицит топлива в России возник из-за частичного выхода из строя и ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилётов [БПЛА]», — сказал зампред правительства журналистам.

Ранее Новак говорил, что объёмов топлива в стране достаточно для обеспечения внутреннего рынка. Однако ажиотажный спрос вырос примерно на 20–30%, что создало дополнительную нагрузку на систему снабжения. Он также отмечал, что перестройка логистических цепочек с учётом новых условий потребует времени.

Для стабилизации ситуации власти временно запретили экспорт бензина и дизельного топлива. По словам Новака, эта мера нужна прежде всего для обеспечения внутреннего рынка.

Полный запрет на экспорт бензина и дизеля, за исключением поставок по межправительственным соглашениям, действует до 31 июля. Также с 1 июня по 30 ноября 2026 года в России введен временный запрет на экспорт авиационного керосина.