За несколько дней до трагедии объявила о помолвке: Модель погибла при загадочных обстоятельствах

В Дубае погибла 27-летняя бразильская модель и блогер Кауана Билхар, сообщает Daily Mail. Девушка сорвалась с 27-го этажа высотного здания, после чего правоохранительные органы начали расследование.

По данным местных властей, следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. Среди них — несчастный случай, самоубийство, убийство и фемицид. Официальная причина смерти пока не названа.

О гибели дочери 7 июля сообщила её мать Дарла Билхар. Она опубликовала эмоциональное обращение в память о Кауане.

«Нет слов, способных выразить всю ту тоску, которую ты оставила после себя», — написала Дарла.

Мать модели отправилась в Дубай, чтобы следить за расследованием и организовать возвращение тела дочери в Бразилию.

Незадолго до трагедии Кауана Билхар сообщила в социальных сетях о помолвке со своей партнёршей* Барбарой Абрантес. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Бразилии 21-летняя модель погибла при прыжке с 40-метрового моста Понте-ду-Эскелето, так как организаторы забыли закрепить страховочный трос, и девушка упала на глазах у публики. Двое сотрудников аттракциона были задержаны полицией.

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