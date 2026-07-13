Километры дорожек, десятки зон отдыха и море зелени: Как преображают парки Москвы

В Москве проходит благоустройство 16 парков, усадеб и природных территорий. Работы включают реставрацию памятников, прокладку маршрутов, озеленение и установку спортивных и детских площадок.

Главный принцип — объединить бережное отношение к истории с созданием современной среды для людей. Архитекторы и строители восстанавливают утраченные детали старинных ансамблей и одновременно наполняют территории качественной инфраструктурой для прогулок, спорта и досуга с детьми. Появятся новые пешеходные и веломаршруты, благоустроенные набережные и опушки. Отдельная большая задача — высадка свыше пяти тысяч деревьев и кустарников. Всего москвичи получат свыше полусотни новых спортивных площадок и более сорока игровых зон для детей.

Парк Горького

Знаменитый парк Горького площадью 219 гектаров выходит на новый виток развития. Территория у главной арки станет полноценным местом притяжения: здесь уложат свежее покрытие, установят скамьи, вмонтированные в подпорные стены. Украшением локации выступят паровые арт-объекты — они не только радуют глаз, но и освежают воздух. Холмистый рельеф и композиции из декоративных трав и цветущих кустарников придадут пространству особую выразительность. На Фонтанной площади смонтируют новый водный комплекс, а рядом разместят спортивный кластер с пунктом проката инвентаря. Партерную зону оснастят лаконичными павильонами кафе, светильниками и удобными лавочками, высадив дополнительно деревья. Рядом с Крымским Валом реконструируют автомобильную стоянку.

Музей-заповедник «Коломенское»

Огромный комплекс в 390 гектаров продолжает хорошеть. После ремонта набережной и Соколиного двора с новыми вольерами очередь дошла до спортивных активностей. Приведут в порядок площадку для городков, поставят раздевалку, обновят воркаут-зону и смонтируют ещё один детский городок. Транзитные аллеи получат новое покрытие, а возле дворца царя Алексея Михайловича заменят плитку. Территорию оснастят камерами наблюдения, точками Wi-Fi и энергоэффективным освещением. Появится дополнительный пункт пропуска, ещё три модернизируют.

Парк «Сокольники»

В крупнейшем зелёном массиве столицы (490,2 гектара) ключевые работы развернутся у каскада Оленьих прудов. Историческую беседку вернут на остров, а ведущий к ней утраченный мост восстановят. Здесь обустроят новый прогулочный маршрут и мощный физкультурный кластер с зоной ГТО, большим воркаутом и площадкой для посетителей старшего возраста и маломобильных граждан. У Нижнего Майского пруда воссоздадут кафе в ретро-стиле, смонтируют беседку для камерных событий и облагородят берег. Тропу здоровья замостят, добавив снаряды для тренировок по пути. В «разлеточнике» центра пернатых хищников поставят четырёхъярусную трибуну для зрителей, у эстрады прибавится гримерка, а на месте старых строений возведут два административных модуля.

Сад имени Н.Э. Баумана

Уютный центр притяжения в сердце города (около 5 гектаров) закончат обновлять в 2026 году. Старые павильоны вдоль главной аллеи демонтируют, уступив место современным легким конструкциям. У северного входа выставят кадки с деревьями, приведут в порядок трибуны, ограждение спортивной зоны и высадят новые растения.

Зона отдыха «Борисовские пруды»

Живописную территорию у воды (53 гектара) адаптируют для максимально комфортного летнего досуга. На пляжах расставят лежаки и зонты, смонтируют душевые с раздевалками. Для подвижного отдыха предусмотрены площадки для волейбола и столы для пинг-понга. Безопасность в тёмное время суток обеспечат новые линии освещения.

Парк имени Юрия Лужкова

Пространство, выросшее из пустыря в 2019 году, продолжают дооснащать. Уже разбиты цветники, поправлены дорожки, на входе установлена малая архитектурная форма. Следующий шаг — реконструкция сцены и прилегающей площади с заменой покрытий. Отремонтируют «сухой» фонтан и ступени амфитеатра. Центр парка украсят художественной подсветкой, флагштоками и внушительной инсталляцией на южном входе, установят посты охраны.

Природно-исторический парк «Битцевский лес»

Главный проект для этого зелёного массива — флагманская лыжня с искусственным снегом. Это продлит сезон катания даже в оттепели. Маршрут протяжённостью около 15 километров свяжет клуб «Альфа-Битца» и базу «Поляны Бутово». Трассу проложат в обход заповедных участков, а асфальт заменят гранитным отсевом, пропускающим влагу и воздух. Рядом обустроят всесезонный спортивный узел с большой хоккейной коробкой (1,8 тысячи кв. м), которая летом будет трансформироваться в игровое поле.

Измайловский парк

На территории в 1,2 тысячи гектаров модернизируют лыжную инфраструктуру. Трасса получит систему оснежения, благодаря чему не будет зависеть от капризов погоды. Вдоль неё смонтируют освещение и видеонаблюдение, а также построят пункт выдачи снаряжения и высадят деревья.

Национальный парк «Лосиный Остров»

В части, относящейся к городу (около 3,3 тысячи гектаров), обновляют лыжный маршрут. Оснащение искусственным снегом и светодиодными фонарями сделает тренировки доступными и безопасными. Помимо проката инвентаря здесь откроют кафе для обогрева и установят навигационные щиты с картами. Для удобства пешеходов через Яузу перебросят новый мостик.

Природно-исторический парк «Тушинский»

Фото © Mos.ru

Центральным объектом здесь выступает лыжероллерная трасса длиной 11,1 километра. Зимой снежные пушки обеспечат устойчивое покрытие, а летом обновлённый асфальт примет любителей роллеров. На маршруте появятся точки проката, кафе и камеры наблюдения. Приведут в порядок все грунтовые и мощёные дорожки, превратив локацию в полноценный всесезонный комплекс.

Терлецкий лесопарк

На 162 гектарах этого тихого уголка обновят дорожно-тропиночную сеть. Отремонтируют привычные маршруты, велодорожки и обочины вдоль них.

Музей-усадьба «Останкино»

Увеселительный сад графов Шереметевых XVIII века обретёт прежний облик. Партерную часть воссоздадут в строгом французском стиле, добавят скамьи, стилизованные под старину. Появится берсо длиной 75 метров. Отреставрируют скульптуры, вазоны и беседки. На территории заработают визит-центр, павильон для бракосочетаний и обновлённые входные группы.

Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»

Обновление 374 гектаров исторического ландшафта планируют завершить к 2027 году. Атмосфера места сохранится, а функционал расширится. Центральную площадь ждёт реконструкция: поправят фонтан, сцену и цветники. Появятся скейт-парк, каток, площадки для выгула собак, творческая мастерская, коворкинг и рестораны.

Коробковский сад

Живописный уголок площадью 3 гектара полностью преобразят к 2027 году. Проект учитывает соседство активного досуга с тишиной прогулочных зон. Все строения будут лёгкими, некапитальными, их разместят вне яблоневого сада и заповедных участков. Обустроят корты для тенниса и падела, велодорожки, детские игровые кластеры. В тени плодовых деревьев поставят скамьи, у прудов — беседки и место для пикников. Откроются летний кинотеатр и чайный домик.

Парк «Красная Пресня»

Старинный усадебный парк (16 гектаров) реставрируют с ювелирной аккуратностью. Отремонтируют пять исторических арочных мостиков и наведут три новые переправы. Прямо в каналах установят плавающие фонтаны, на островах откроют лодочную станцию с залом для событий. Для посетителей заработают павильон-сцена, кофейни, зона с качелями и площадка для йоги. Дополнительный объём зелени обеспечат свежие посадки.

Лефортовский парк

На 25 гектарах восстанавливают наследие одного из первых садово-парковых ансамблей России. Реставрация коснётся грота, беседки Петра I, плотины Венеры и старинных фонтанов с прудами. Историческую ограду обновят, а рядом разместят современные зоны для детей и спорта.