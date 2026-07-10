В России букмекеров обяжут предупреждать о риске проигрыша и лудомании

С 1 сентября 2026 года организаторы азартных игр будут обязаны размещать предупреждение о рисках на своих сайтах, а также при входе в букмекерские конторы и пункты приёма ставок. Данная мера направлена на повышение финансовой грамотности населения, сообщили РИА «Новости» в Минфине России.

В соответствии с требованиями приказа ведомства, на главной странице интернет-сайта для приёма интерактивных ставок и в местах, доступных для посетителей наземных пунктов, должно появиться предупреждение следующего содержания: участие в азартных играх не гарантирует получения выигрыша и может привести к потере денежных средств и возникновению зависимости. Приказ вступает в силу с 1 сентября, а его основной целью является информирование граждан о возможных негативных последствиях увлечения азартными играми, включая риск формирования игровой зависимости.

Кроме того, букмекеры и тотализаторы обязаны предоставлять клиентам доступ к информации о возможностях инвестирования денежных средств. Напомним, что в феврале заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщал о том, что россияне ежегодно тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей.

Ранее Минфин предложил легализовать онлайн-казино с введением налога в 30% на прибыль операторов. По оценкам ведомства, эта мера могла бы приносить в бюджет около 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако эксперты обеспокоены тем, что это вызовет всплеск игромании в России.