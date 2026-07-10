Будущим учителям вручили красные дипломы на Всероссийском педагогическом балу

Лучшие выпускники 36 педагогических вузов России получили красные дипломы на Всероссийском педагогическом выпускном балу в Москве. Торжественная церемония прошла 10 июля в Главном корпусе Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

Дипломы с отличием выпускникам вручили заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Всего в мероприятии приняли участие около 400 выпускников педвузов, ректоры университетов, представители Минпросвещения и МПГУ.

Чернышенко отметил, что интерес к педагогическим специальностям в этом году заметно вырос: только за две с половиной недели приёмной кампании МПГУ получил уже более 380 тысяч заявок. Да и в целом роль педагога и наставника в нашем обществе в последние годы, по оценкам вице-премьера, возросла.

Вице-премьер Чернышенко на Всероссийском педагогическом выпускном балу. Видео © Life.ru

«В нашей стране исторически всегда этому уделялось огромное внимание. Но сейчас, я думаю, вы согласитесь, что наш президент Владимир Владимирович Путин, наверное, беспрецедентное внимание уделяет вашей профессии», — отметил Чернышенко.

Глава Минпросвещения Кравцов со своей стороны тепло поздравил выпускников и поддержал идею сделать такой формат ежегодной традицией. «Я помню, в 1996 году заканчивал педагогический вуз, скажу небольшой секрет — тоже с красным дипломом, и такого мероприятия у нас не было», — сказал министр. Он добавил, что вручение красных дипломов лучшим студентам педагогических вузов должно проходить каждый год.

Поздравление главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Видео © Life.ru

«Я хочу поздравить всех выпускников и пожелать им уверенно идти по жизни, приходить работать в школы. Вас там очень ждут — ждут наши школьники. Именно от учителей и педагогов во многом зависит будущее нашей страны», — подчеркнул министр.

После официальной части церемонию продолжили заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, ректор МПГУ Алексей Лубков и ректоры педагогических университетов. Для выпускников также подготовили праздничную программу.

Участники прошли в костюмах народов России с флагами регионов, осмотрели выставку традиционного костюма «Наследие предков». На бале выступили Камерный оркестр МПГУ Cantus firmus, джазовый коллектив университета, танцевальная студия «Перепляс» и студенты РГПУ имени Герцена.

Видео © Life.ru

Организаторами Всероссийского педагогического выпускного бала выступили Министерство просвещения РФ и Московский педагогический государственный университет.