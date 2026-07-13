От светового шоу до собственного репортажа: Какие бесплатные кружки есть в парках Москвы

Бесплатные, организованные городом, кружки в парках Москвы с начала года посетили более 19 тысяч человек. Для горожан провели 2,7 тысячи занятий. Для детей и взрослых постоянно действуют 84 группы — от танцев и рукоделия до инженерно-технических и IT-дисциплин.

Что предлагают парки

Проект помогает москвичам находить увлечения в самых разных сферах. Чаще всего посетители выбирали декоративно-прикладное творчество — такие мастер-классы собрали 4627 визитов. Далее идут оздоровительные практики (3836) и театрально-хореографические студии (359). Познавательные лекции и семинары привлекли 3197 слушателей, музыкальные направления — 2969, художественные — 1044, техническое творчество — 397, а обучение цифровым и мультимедийным навыкам — 188.

С 13 января в парках прошло свыше 2770 мероприятий. Их ведут более 35 преподавателей и мастеров. Площадками стали Измайловский и Таганский парки, сад имени Н. Э. Баумана, «Красногвардейские пруды», «Сокольники», «Фили», «Северное Тушино», «Ходынское поле», «Кузьминки-Люблино», «Красная Пресня», ландшафтный парк «Митино», усадьба Воронцово, сад «Эрмитаж», зона отдыха «Терлецкая дубрава», парк 50-летия Октября, а также парк Олимпийской деревни и детский парк имени Н. Н. Прямикова.

Наибольшим вниманием пользуются спортивные секции (1099 визитов), шахматные клубы (946), языковые кружки (892), студии народных танцев (900), школа хореографии (802) и встречи программы «Двигаемся вместе с мамой» (788).

Самые популярные площадки

Лидером посещаемости с января стал парк «Красная Пресня» — его мероприятия посетили больше трёх тысяч раз, состоялось 450 занятий. Здесь действуют творческие мастерские: в студии «Сказка на дереве» дети осваивают пирографию, а в «Радуге» собирают мозаичные картины из кусочков смальты.

На втором месте — «Ходынское поле». За шесть месяцев здесь организована 361 встреча, на которых побывало 3055 человек. Среди любимых активностей — кружок «Занимательная журналистика», где юные репортёры изучают историю СМИ и пробуют силы в разных жанрах, и школа латиноамериканских танцев «Соло».

Замыкает тройку лидеров Таганский парк: 332 мероприятия, 2712 гостей. Особенно востребована лепка в студии «Воздушный зоопарк» — участники создают пластилиновые фигурки и яркие композиции, развивая моторику и воображение.

Мяч на верёвке: древняя практика в современном парке

Обложка © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В павильоне «Спортивный» зоны отдыха «Терлецкая дубрава» заработал новый кружок «Поинг «Люмос». Он знакомит с искусством владения особым реквизитом — пои. Слово маорийского происхождения переводится как «мяч на верёвке»: когда‑то представители этого народа использовали снаряд для тренировки ловкости и точности движений. Сегодня поинг — зрелищное цирковое направление, объединяющее спорт, танец и шоу.

Занятия дают разностороннюю нагрузку: вращение реквизита включает в работу мышцы рук, тренирует вестибулярный аппарат, помогает обрести уверенность и координацию. Умеренная физическая активность поддерживает тело в тонусе, улучшает осанку и самочувствие. Кроме того, цирковая практика расширяет кругозор и воспитывает чувство ритма. Итогом обучения станут выступления со светящимся реквизитом.

Медиамастерская и йога в «Ходынском поле»

Для детей, которые хотят научиться чётко выражать мысли и смело задавать вопросы, в парке «Ходынское поле» открыт кружок «Занимательная журналистика». Наставник знакомит слушателей с основными газетными и интернет-жанрами, учит писать новостные заметки, брать интервью и готовить репортажи. Теоретическая часть проходит в павильоне «Ходынская королева», а практические задания — прямо на аллеях: юные корреспонденты общаются с посетителями и создают собственные материалы.