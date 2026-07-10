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10 июля, 17:19

Вместо Христа — дрон: На Украине появилась «икона» с «русорезом» вместо младенца

Советник Минобороны Украины показал «икону», призывающую к уничтожению русских

Икона с призывом совершать «русорез». Обложка © Telegram /STERNENKO

Икона с призывом совершать «русорез». Обложка © Telegram /STERNENKO

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко опубликовал в своём телеграм-канале изображение своеобразной иконы, прославляющей так называемый «русорез». На снимке запечатлена настенная роспись, на которой Дева Мария прижимает к себе не младенца Христа, а беспилотный летательный аппарат.

Рисунок, выполненный на ярко-розовом фоне, сопровождается надписью с призывом к «благословить русорез». Стерненко уточнил, что автором граффити выступила женщина, охарактеризовав увиденное словом «красота».

Сам термин «русорез» используется на Украине как сленговое обозначение уничтожения этнических русских. Кроме того, такое же название носит одна из моделей украинских боевых дронов.

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Юлия Сафиулина
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