Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко опубликовал в своём телеграм-канале изображение своеобразной иконы, прославляющей так называемый «русорез». На снимке запечатлена настенная роспись, на которой Дева Мария прижимает к себе не младенца Христа, а беспилотный летательный аппарат.

Рисунок, выполненный на ярко-розовом фоне, сопровождается надписью с призывом к «благословить русорез». Стерненко уточнил, что автором граффити выступила женщина, охарактеризовав увиденное словом «красота».

Сам термин «русорез» используется на Украине как сленговое обозначение уничтожения этнических русских. Кроме того, такое же название носит одна из моделей украинских боевых дронов.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из украинского плена житель Курской области рассказал, как над ним издевались солдаты ВСУ. По словам пострадавшего, варварский инцидент имел место в полевом лазарете на территории Сумской области. Военнослужащие противника выжгли ему на правой руке, чуть выше локтя, символ Z.