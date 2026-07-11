Провизор раскрыла, от каких мазей кожа может покрыться красными пятнами на солнце

Некоторые мази и гели способны повысить чувствительность кожи к солнечным лучам. Даже недолгое пребывание на улице после их нанесения может привести к сильному покраснению или ожогу, рассказала провизор Ольга Коркина.

Такую реакцию называют фотосенсибилизацией. Под действием отдельных лекарственных компонентов эпидермис становится более восприимчивым к ультрафиолету. Осторожность необходима при использовании средств с ретиноидами для лечения акне, наружных антибиотиков тетрациклинового ряда, а также противогрибковых составов с хлорнитрофенолом или гризеофульвином.

«Повышать чувствительность к солнцу также могут нестероидные противовоспалительные гели для облегчения боли после растяжений, ушибов и разрывов связок, особенно содержащие кетопрофен. Аналогичный эффект оказывают некоторые препараты с растительными компонентами, например с экстрактом зверобоя», – цитирует эксперта «Газета.Ru».

Гормональные мази обычно не вызывают фотосенсибилизацию. Однако при длительном применении они способны истончать кожный покров и делать его более уязвимым перед солнцем. Во время лечения рекомендуется избегать прямых лучей с 10:00 до 16:00, закрывать обработанные участки одеждой и пользоваться кремом с SPF 30–50. Ультрафиолет сохраняет активность даже в пасмурную погоду.

Перед отпуском или длительной прогулкой специалист советует изучить инструкцию. Особое внимание следует обратить на разделы о побочных эффектах и мерах предосторожности.

Ранее провизор предупреждала, что фоточувствительность могут вызывать не только наружные средства, но и некоторые антибиотики, диуретики, ретиноиды, противогрибковые и сердечно-сосудистые препараты. После применения кремов и гелей усиленная защита от солнца иногда требуется ещё около двух недель.