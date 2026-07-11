Психиатр поставил диагноз турчанке, называющей себя дочерью Трампа
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Жительница Анкары Неджле Озмен, называющая себя дочерью президента США Дональда Трампа, может страдать бредовым расстройством. Так её состояние оценил турецкий психиатр Ариф Веримли, сообщает Haber7.
Специалист назвал переживания женщины бредом и выразил обеспокоенность происходящим. По его мнению, даже отрицательный результат ДНК-теста может не переубедить Озмен, а лишь усугубить ситуацию.
Женщина впервые заявила о предполагаемом родстве с американским лидером в 2021 году и подала иск об установлении отцовства. Она утверждала, что мать рассказала ей о знакомстве с Трампом во время одной из его зарубежных поездок.
Перед саммитом НАТО жительница Анкары обратилась в посольство США с просьбой организовать встречу. Озмен хотела спросить политика, знает ли он о её существовании, а также угостить его долмой, турецким кофе и пахлавой. После неудачной попытки увидеться с предполагаемым отцом женщина опубликовала эмоциональное видео.
Озмен продолжает настаивать на проведении генетической экспертизы. При этом турчанка подчёркивает, что не претендует на имущество Трампа, а хочет лишь узнать своё происхождение и лично встретиться с ним.
Официальных подтверждений родства женщины с президентом США нет. Ранее суд отклонил её иск, посчитав представленные доводы недостаточными.
Ранее Неджле Озмен направила через посольство США письмо с просьбой организовать встречу с Трампом во время его визита в Анкару. Женщина заявляла, что хочет лично поговорить с человеком, которого считает своим отцом.
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