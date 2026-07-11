Психиатр поставил диагноз турчанке, называющей себя дочерью Трампа

Жительница Анкары Неджле Озмен, называющая себя дочерью президента США Дональда Трампа, может страдать бредовым расстройством. Так её состояние оценил турецкий психиатр Ариф Веримли, сообщает Haber7.

Специалист назвал переживания женщины бредом и выразил обеспокоенность происходящим. По его мнению, даже отрицательный результат ДНК-теста может не переубедить Озмен, а лишь усугубить ситуацию.

Женщина впервые заявила о предполагаемом родстве с американским лидером в 2021 году и подала иск об установлении отцовства. Она утверждала, что мать рассказала ей о знакомстве с Трампом во время одной из его зарубежных поездок.

Перед саммитом НАТО жительница Анкары обратилась в посольство США с просьбой организовать встречу. Озмен хотела спросить политика, знает ли он о её существовании, а также угостить его долмой, турецким кофе и пахлавой. После неудачной попытки увидеться с предполагаемым отцом женщина опубликовала эмоциональное видео.

Озмен продолжает настаивать на проведении генетической экспертизы. При этом турчанка подчёркивает, что не претендует на имущество Трампа, а хочет лишь узнать своё происхождение и лично встретиться с ним.

Официальных подтверждений родства женщины с президентом США нет. Ранее суд отклонил её иск, посчитав представленные доводы недостаточными.

Ранее Неджле Озмен направила через посольство США письмо с просьбой организовать встречу с Трампом во время его визита в Анкару. Женщина заявляла, что хочет лично поговорить с человеком, которого считает своим отцом.