Сын Байдена получил $1,7 млн по иску о клевете

Суд в Калифорнии удовлетворил иск Хантера Байдена о клевете и присудил ему 1,7 миллиона долларов. Ответчиком выступал бывший генеральный директор Overstock.com Патрик Бирн. Об этом пишет The Hill.

Поводом для разбирательства стало интервью Бирна, в котором он утверждал, что Байден-младший якобы пытался использовать связи с отцом — экс-президентом США Джо Байденом — для получения взятки от правительства Ирана в размере 800 миллионов долларов. Суд признал эти заявления клеветническими и постановил взыскать с ответчика один доллар в качестве номинальной компенсации и 1,7 миллиона долларов в качестве штрафных убытков.

Хантер Байден — первый в истории ребёнок президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему инкриминируют умышленную неуплату налогов в Калифорнии на сумму более 100 тысяч долларов за 2017–2018 годы и незаконное владение оружием в 2018 году при употреблении запрещённых веществ.

Ранее бывший президент США Джо Байден выступил в штате Мэриленд с жёсткой критикой действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Экс-президент назвал его «лузером» и обвинил администрацию в коррупции, высмеяв ряд инициатив, включая строительство бального зала в Белом доме и возведение триумфальной арки. Байден заявил, что в администрации Трампа наблюдается беспрецедентная для США «наглая, вопиющая коррупция». Это выступление стало одной из самых резких публичных атак экс-президента на Трампа после его ухода из Белого дома и прозвучало ровно через два года после дебатов, которые многие сочли неудачными для Байдена.