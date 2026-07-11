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11 июля, 19:59

Сын Байдена получил $1,7 млн по иску о клевете

Хантер Байден с отцом. Обложка © Wikipedia / acaben

Хантер Байден с отцом. Обложка © Wikipedia / acaben

Суд в Калифорнии удовлетворил иск Хантера Байдена о клевете и присудил ему 1,7 миллиона долларов. Ответчиком выступал бывший генеральный директор Overstock.com Патрик Бирн. Об этом пишет The Hill.

Поводом для разбирательства стало интервью Бирна, в котором он утверждал, что Байден-младший якобы пытался использовать связи с отцом — экс-президентом США Джо Байденом — для получения взятки от правительства Ирана в размере 800 миллионов долларов. Суд признал эти заявления клеветническими и постановил взыскать с ответчика один доллар в качестве номинальной компенсации и 1,7 миллиона долларов в качестве штрафных убытков.

Хантер Байден — первый в истории ребёнок президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему инкриминируют умышленную неуплату налогов в Калифорнии на сумму более 100 тысяч долларов за 2017–2018 годы и незаконное владение оружием в 2018 году при употреблении запрещённых веществ.

«Где моя внучка?» Байден снова потерялся на съезде демократов
«Где моя внучка?» Байден снова потерялся на съезде демократов

Ранее бывший президент США Джо Байден выступил в штате Мэриленд с жёсткой критикой действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Экс-президент назвал его «лузером» и обвинил администрацию в коррупции, высмеяв ряд инициатив, включая строительство бального зала в Белом доме и возведение триумфальной арки. Байден заявил, что в администрации Трампа наблюдается беспрецедентная для США «наглая, вопиющая коррупция». Это выступление стало одной из самых резких публичных атак экс-президента на Трампа после его ухода из Белого дома и прозвучало ровно через два года после дебатов, которые многие сочли неудачными для Байдена.

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Антон Голыбин
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