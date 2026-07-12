Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 06:29

Сенатор-русофоб Линдси Грэм* умер в 71 год от «внезапной болезни»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Скончался американский сенатор Линдси Грэм*. О его смерти сообщил официальный офис политика в соцсетях. Причины смерти не раскрываются, однако в публикациях сказано, что его не стало из-за «внезапной болезни».

«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался в результате непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит о уединении», — говорится в посте.

В 2023–2024 годах Грэм* активно участвовал в дебатах о финансировании Украины, блокируя или, наоборот, продвигая пакеты помощи, в зависимости от политической конъюнктуры. Он был одним из самых ярых критиков России, Китая и Ирана, постоянно призывая к усилению давления и принятию более жёстких мер.

Сенатор Грэм* сообщил о поддержке Белым домом «адских» санкций против России
Сенатор Грэм* сообщил о поддержке Белым домом «адских» санкций против России

Смерть Грэма* стала большой неожиданностью, ведь на днях он в добром здравии посетил подземный завод дронов компании SkyFall на Украине. Политик опубликовал целую россыпь фотографий, где он улыбался и был, как казалось, в приподнятом настроении.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar