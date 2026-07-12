В лесах Московской области начался грибной сезон

В лесах Подмосковья стартовал грибной сезон — там уже можно найти подберезовики, сыроежки и лисички. Об этом рассказал сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Дьяков. По словам эксперта, сейчас в регионе начали появляться именно летние виды. Встретить шляпки в лесах можно будет вплоть до выпадения снега.

«Сейчас в Подмосковье уже начинают идти летние грибы: сыроежки, лисички, подберёзовики. Так что сезон начался уже», — сказал РИА «Новости» Дьяков.

Миколог добавил, что в ближайшее время ожидается активный рост подосиновиков и маслят — они уже фиксируются в отдельных районах области.

Напомним, июль является ключевым месяцем для сбора грибов, особенно после дождей, когда урожай появляется в считанные дни. Life.ru рекомендует не упускать момент, ориентируясь на лесные приметы, и предупреждает о необходимости отличать съедобные грибы от ядовитых двойников, а также о других опасностях летнего леса и правильном поведении при тихой охоте.