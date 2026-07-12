В четырёх российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов. Время действия ограничений не уточняется.

«Аэропорты Казань, Самара («Курумоч»), Ульяновск («Баратаевка»), Чебоксары. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении Росавиации.

Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется следить за обновлениями информации на сайтах аэропортов и у перевозчиков. Ожидается, что ограничения будут сняты после стабилизации обстановки. Причины введения ограничений пока не раскрываются.

Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Ярославля и Чебоксар, а также Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Во Внуково ограничения были сняты в 07:17. Меры приняты для безопасности полётов, пассажирам рекомендовано проверять расписание на табло и у авиакомпаний.