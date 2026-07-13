Бывший директор «Торпедо» получил реальный срок за 22 договорных матча

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов приговорён к двум годам колонии по делу о подкупе арбитров. Заседание проходило в Симоновском районном суде Москвы. Кроме наказания в виде лишения свободы, фигуранту запрещено заниматься спортивной деятельностью на протяжении трёх лет.

Клуб «Торпедо», получивший право играть в сезоне‑2025/26 в Российской Премьер‑Лиге, был исключён из чемпионата России и переведён в Первую лигу.

В июне 2025 года, суд заключил под стражу совладельца клуба Леонида Соболева и Скородумова по делу о договорных матчах. Позднее Скородумов был переведён под домашний арест. Решением Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза он отстранён от футбольной деятельности на 10 лет, а Соболев — на пять. В октябре 2025 года Соболев был освобождён из СИЗО.

Суммы вознаграждений арбитрам за договорные матчи варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от значимости игры. Дополнительно предусматривались бонусы от 250 до 500 тысяч рублей за назначение пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля.