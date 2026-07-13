«Мнемоника» в эфире: «Радио Судного дня» снова передало странный код
«Радио Судного дня» передало сообщение со словом «Мнемоника»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», 13 июля передала новое кодированное сообщение. Оно прозвучало в 10:52 по московскому времени.
В эфире, по данным мониторинга, была зафиксирована последовательность: «НЖТИ 10072 МНЕМОНИКА 3132 5387».
Станция получила неофициальное название «Жужжалка» из-за характерного монотонного сигнала, который обычно идёт в эфире. Время от времени он прерывается голосовыми сообщениями с наборами букв, цифр и отдельных слов.
Любая новая передача УВБ-76 быстро привлекает внимание радиолюбителей и пользователей соцсетей. Чаще всего такие сообщения пытаются расшифровать, но официальных объяснений их назначения нет.
УВБ-76 работает на коротких волнах и давно стала объектом городских легенд. Её связывают с военной связью, резервными системами оповещения и другими версиями, однако подтверждённой расшифровки подобных сигналов в открытом доступе нет.
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