«Мнемоника» в эфире: «Радио Судного дня» снова передало странный код

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», 13 июля передала новое кодированное сообщение. Оно прозвучало в 10:52 по московскому времени.

В эфире, по данным мониторинга, была зафиксирована последовательность: «НЖТИ 10072 МНЕМОНИКА 3132 5387».

Станция получила неофициальное название «Жужжалка» из-за характерного монотонного сигнала, который обычно идёт в эфире. Время от времени он прерывается голосовыми сообщениями с наборами букв, цифр и отдельных слов.

Любая новая передача УВБ-76 быстро привлекает внимание радиолюбителей и пользователей соцсетей. Чаще всего такие сообщения пытаются расшифровать, но официальных объяснений их назначения нет.

УВБ-76 работает на коротких волнах и давно стала объектом городских легенд. Её связывают с военной связью, резервными системами оповещения и другими версиями, однако подтверждённой расшифровки подобных сигналов в открытом доступе нет.