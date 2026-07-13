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Регион
13 июля, 10:00

Налоговая приостановила операции по счетам Дани Милохина

Обложка © Telegram / Даня Милохин

Обложка © Telegram / Даня Милохин

Налоговая приостановила операции по банковским счетам блогера Дани Милохина в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся данные.

Решение было вынесено 9 июля. В качестве причины указано непредставление налоговой декларации в течение 20 дней после истечения установленного срока.

Кроме того, по данным агентства, за блогером числится задолженность в размере 500 рублей по штрафам, санкциям и возмещению ущерба перед управлением казначейства.

Милохин несколько лет назад уехал из России. Судя по последним публикациям в его Telegram-канале, сейчас он находится в Дубае.

Ранее блогер рассказывал, что работает там доставщиком еды. Сам Милохин ситуацию с налоговой не комментировал.

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Марина Фещенко
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