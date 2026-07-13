Мальчик из Рязани вдохнул свисток прямо в бронхи во время игры

Рязанские медики удалили пластмассовый свисток, который ребёнок случайно вдохнул во время игры. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

В Рязани врачи извлекли игрушечный свисток из бронха ребёнка.Фото © VK / Министерство здравоохранения Рязанской области

«Специалисты Областной детской клинической больницы успешно извлекли пластмассовый свисток из бронха мальчика. Инородное тело попало в дыхательные пути во время игры и потребовало экстренного медицинского вмешательства», — говорится в сообщении.

Предмет застрял в правом главном бронхе. При каждом вдохе был слышен характерный звук, который издавала деталь игрушки. Мальчику провели бронхоскопию и аккуратно удалили посторонний предмет. Благодаря своевременной помощи тяжёлых осложнений удалось избежать, состояние пациента не вызывает опасений.

Ранее Life.ru рассказывал, как ребёнку в возрасте 14 лет удалили металлическую пульку, застрявшую в крайне опасной анатомической зоне лица. Подросток поступил в больницу с тяжёлым ранением, полученным из-за неосторожного обращения с пневматическим оружием.