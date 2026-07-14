В Сергиево-Посадском музее-заповеднике покажут 48 работ Михаила Нестерова из Русского музея

Выбор места для выставки не случаен: Сергиев Посад неразрывно связан с фигурой Сергия Радонежского — великого русского святого и подвижника, которому Нестеров посвятил целую серию произведений. Образ преподобного Сергия долгие годы оставался для мастера нравственным идеалом, а полотно «Видение отроку Варфоломею» стало отправной точкой художественного поиска мастера. Выставка откроется 17 июля. До 13 сентября 2026 года посетители увидят 48 живописных и графических работ, охватывающих почти шесть десятилетий пути художника.

Среди главных редкостей экспозиции — первый вариант картины «Пустынник» (1888), с которой началось «паломничество» Нестерова в мир русской святости, и тонкие по колориту произведения вроде «Святого Димитрия – царевича убиенного» (1899). Особый раздел посвящён монументальному творчеству: эскизы к росписям церкви в Аббас‑Тумане раскрывают, как художник соединял церковный канон с поисками модерна. Портретная галерея эпохи — от философа И.А. Ильина до академика И.П. Павлова — показывает диапазон образов, в которых художник сочетал психологическую глубину и уважение к служению человека своему делу.