Трамп поставил Ормуз «на счётчик»: кто заплатит США 20% и почему дорожает нефть

Обновлено 13 июля 2026 года. Материал дополняется по мере поступления информации.

Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана и заявил, что Соединённые Штаты намерены получать 20% со всех грузов, проходящих через Ормузский пролив. По словам американского лидера, эти деньги должны компенсировать Вашингтону расходы на обеспечение безопасности одного из важнейших торговых маршрутов мира.

Свои заявления Трамп опубликовал 13 июля в социальной сети Truth Social. Он утверждает, что Ормузский пролив открыт и останется открытым независимо от позиции Ирана. Одновременно президент США заявил, что иранские суда и связанный с Ираном коммерческий трафик снова попадут под блокаду. Как именно будет рассчитываться и взиматься 20-процентный сбор, Трамп пока не объяснил.

Новый план фактически означает попытку США взять под контроль судоходство через Ормуз: ограничить экспорт самого Ирана, пропускать суда других стран под американской защитой и потребовать за это плату. Тегеран такие условия не признаёт и настаивает, что именно Иран имеет право регулировать движение через пролив.

На фоне заявления Трампа, новых ударов США по Ирану и сокращения танкерного трафика нефть Brent приблизилась к 80 долларам за баррель. Рынок опасается, что борьба за контроль над Ормузом приведёт к дальнейшему сокращению поставок нефти и газа из Персидского залива.

Что именно объявил Трамп

Дональд Трамп сообщил сразу о нескольких решениях.

Во-первых, США возобновляют морскую блокаду Ирана. Она должна помешать иранским судам и кораблям, связанным с торговлей Ирана, свободно проходить через Ормузский пролив.

Во-вторых, Вашингтон намерен сам обеспечивать безопасность судоходства. Трамп заявил, что США могут фактически взять пролив под управление и стать его гарантом или «хранителем».

В-третьих, американский президент потребовал компенсацию за охрану маршрута. По его словам, США должны получать 20% со всех грузов, перевозимых через пролив, чтобы покрыть расходы на военные корабли, авиацию и обеспечение безопасности.

Трамп сообщил, что новый порядок должен начать действовать немедленно, но не уточнил, кто именно будет перечислять деньги, как будет определяться стоимость груза и что произойдёт с судами, которые откажутся платить. Reuters отмечает, что подробного механизма реализации пока нет.

Associated Press трактует заявление как требование 20-процентной платы с грузов других государств в обмен на возможность безопасного прохода. Иранские суда при этом должны попасть под блокаду и лишиться свободного доступа к маршруту.

Инфографика о блокаде Ирана, сборе 20% за проход через Ормузский пролив и влиянии на цены на нефть © Life.ru

Действительно ли США заберут 20% стоимости всех грузов

Пока это заявление Трампа, а не подробно оформленная и реально работающая система сборов.

Американский президент использовал формулировку о возмещении США расходов «по ставке 20%» со всех перевозимых через пролив грузов. Из его сообщения следует, что размер платы может быть связан со стоимостью груза, однако правила расчёта не опубликованы.

Неясно:

— кто будет официально взимать сбор;

— должна ли компания заплатить до входа в пролив или после прохода;

— как США собираются оценивать стоимость нефти, газа, контейнеров и других грузов;

— распространяется ли требование на союзников Вашингтона;

— что произойдёт с судном, которое откажется платить;

— соответствует ли подобный сбор международному морскому праву.

Поэтому писать, что США уже получают пятую часть стоимости всех грузов, преждевременно. Корректная формулировка: Трамп заявил о намерении взимать 20-процентный сбор за обеспечение прохода через Ормузский пролив.

Трамп действительно «поставил Иран на счётчик»?

В политическом смысле — да: США пытаются одновременно перекрыть внешнюю торговлю Ирана и заработать политические и финансовые дивиденды на охране международного судоходства.

Но непосредственно 20-процентный сбор предназначен не только для Ирана. Согласно заявлениям Трампа, иранский коммерческий трафик должен блокироваться, а платить за проход предлагается другим странам и владельцам грузов, пользующимся американской защитой.

Именно поэтому решение способно ударить по всей мировой торговле, а не только по иранской экономике. Если сбор будет введён в заявленном виде, дополнительные расходы могут лечь на нефтяные компании, судовладельцев, трейдеров и покупателей грузов.

Почему сбор 20% может привести к росту цен на нефть

Через Ормузский пролив в обычных условиях проходит около пятой части мировых поставок нефти и нефтепродуктов. Даже угроза введения сбора в размере 20% резко увеличивает потенциальные расходы на перевозку сырья.

На цену нефти могут повлиять сразу несколько факторов:

— возможная плата США за проход;

— рост стоимости страхования танкеров;

— подорожание морского фрахта;

— задержки судов перед проливом;

— отказ отдельных перевозчиков заходить в опасную зону;

— сокращение экспорта Ирана;

— риск атак на танкеры и нефтяные терминалы.

Даже если сбор не будет реализован буквально, само заявление показывает, что свободное судоходство через Ормуз превращается в предмет военного и финансового торга. Для нефтяного рынка это означает дополнительную геополитическую надбавку.

Кто в итоге заплатит 20%

Если новый механизм действительно заработает, формально плательщиками могут стать судовладельцы, экспортёры или владельцы грузов. Однако в конечном счёте расходы, вероятнее всего, будут включены в стоимость перевозимой продукции.

Это означает, что платить могут:

— покупатели нефти и газа;

— нефтеперерабатывающие компании;

— промышленные предприятия;

— перевозчики;

— потребители топлива и импортных товаров.

Фактическая нагрузка будет зависеть от того, какие грузы попадут под сбор и признают ли другие государства право США его взимать.

Что заявление Трампа означает для России

Для России решение имеет двойственный эффект.

С одной стороны, ограничение иранского экспорта и подорожание нефти могут повысить доходы российских нефтяных компаний. Более высокая стоимость сырья также способна поддержать валютную выручку и рубль.

С другой стороны, 20-процентный сбор за грузы через Ормуз может увеличить мировые цены на перевозки, газ, химическую продукцию, комплектующие и потребительский импорт. Если новый порядок затронет поставки в Китай и Индию, последствия могут распространиться на крупнейших торговых партнёров России.

Дополнительный риск заключается в том, что покупатели ближневосточной нефти начнут перестраивать маршруты и искать альтернативных поставщиков. Это может повысить спрос на российское сырьё, но одновременно усилить давление США на его перевозчиков.

Главное о решении Трампа

Дональд Трамп объявил о возобновлении американской морской блокады Ирана.

Иранские суда и связанный с Тегераном коммерческий трафик должны лишиться свободного прохода через Ормуз.

Суда других государств США обещают пропускать и охранять.

За обеспечение безопасности Трамп потребовал компенсацию в размере 20% со всех проходящих грузов.

Механизм взимания денег, оценки грузов и наказания за отказ платить пока не опубликован.

Иран не признаёт притязания США и утверждает, что сам контролирует Ормузский пролив.

Заявление Трампа усилило опасения по поводу перебоев с поставками и дальнейшего роста цен на нефть.

Частые вопросы

Что Трамп написал об Ормузском проливе?

Трамп заявил в Truth Social, что Ормузский пролив открыт и останется открытым независимо от позиции Ирана. Он также объявил о восстановлении блокады Ирана и потребовал компенсировать США расходы на безопасность по ставке 20% со всех проходящих грузов.

Кто должен платить США 20%?

Из заявления следует, что платить должны владельцы или перевозчики грузов других стран, проходящих через пролив под защитой США. Иранский коммерческий трафик, напротив, должен попасть под блокаду. Точные правила пока не опубликованы.

США уже ввели сбор 20%?

Трамп заявил, что процесс начинается немедленно, однако официального механизма взимания, расчёта и контроля пока не представлено. Поэтому речь идёт о заявленном решении, реализация которого ещё остаётся неясной.

Заберут ли США 20% всей нефти?

Трамп говорил о компенсации по ставке 20% со стоимости грузов, а не о физическом изъятии пятой части нефти. Предполагается денежный сбор, но его правовая и техническая схема пока неизвестна.

Почему блокада направлена против Ирана?

США обвиняют Иран в нападениях на суда и попытке закрыть Ормузский пролив. Вашингтон хочет заблокировать иранский торговый трафик, одновременно сохранив проход для остальных государств.

Подорожает ли нефть из-за решения Трампа?

Риск роста увеличился. Блокада Ирана, возможный сбор за проход, дорогая страховка и сокращение танкерного движения повышают стоимость поставок через Персидский залив.