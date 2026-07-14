ВСУ усилили удары по АЗС в трёх российских регионах
Мирошник заявил об усилении ударов ВСУ по АЗС
Обложка © РИА Новости / Максим Блинов
ВСУ за последнюю неделю усилили атаки на автозаправочные станции в Белгородской и Курской областях, а также в ЛНР. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, при ударах по АЗС пострадали 14 мирных жителей. Среди раненых, как сообщил Мирошник, есть двухлетний ребёнок и беременная женщина.
Он заявил, что целью таких атак является попытка создать дефицит топлива и нарушить нормальную жизнь гражданского населения.
«Целями прямых атак дронов стали АЗС в Белгородской, Курской областях и ЛНР», — сказал Мирошник.
Представитель МИД отметил, что удары по пожароопасным объектам в населённых пунктах и на оживлённых трассах создают прямую угрозу для гражданских автомобилистов.
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