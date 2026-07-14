ВСУ усилили удары по АЗС в трёх российских регионах

ВСУ за последнюю неделю усилили атаки на автозаправочные станции в Белгородской и Курской областях, а также в ЛНР. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, при ударах по АЗС пострадали 14 мирных жителей. Среди раненых, как сообщил Мирошник, есть двухлетний ребёнок и беременная женщина.

Он заявил, что целью таких атак является попытка создать дефицит топлива и нарушить нормальную жизнь гражданского населения.

«Целями прямых атак дронов стали АЗС в Белгородской, Курской областях и ЛНР», — сказал Мирошник.

Представитель МИД отметил, что удары по пожароопасным объектам в населённых пунктах и на оживлённых трассах создают прямую угрозу для гражданских автомобилистов.