Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 08:42

ВСУ усилили удары по АЗС в трёх российских регионах

Мирошник заявил об усилении ударов ВСУ по АЗС

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

ВСУ за последнюю неделю усилили атаки на автозаправочные станции в Белгородской и Курской областях, а также в ЛНР. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, при ударах по АЗС пострадали 14 мирных жителей. Среди раненых, как сообщил Мирошник, есть двухлетний ребёнок и беременная женщина.

Он заявил, что целью таких атак является попытка создать дефицит топлива и нарушить нормальную жизнь гражданского населения.

«Целями прямых атак дронов стали АЗС в Белгородской, Курской областях и ЛНР», — сказал Мирошник.

Представитель МИД отметил, что удары по пожароопасным объектам в населённых пунктах и на оживлённых трассах создают прямую угрозу для гражданских автомобилистов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • МИД РФ
  • ВСУ
  • Ситуация с бензином
  • Происшествия
  • Белгородская область
  • Курская область
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar