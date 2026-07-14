Рубио объявил кампанию против МУС и пригрозил странам, которые его поддержат

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о кампании Вашингтона против Международного уголовного суда и призвал другие страны отказаться от его юрисдикции. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, американские дипломаты уже начали обзванивать государства — участники МУС, чтобы убедить их выйти из суда и прекратить его финансирование. Страны, которые не входят в МУС, Вашингтон также призывает использовать свои дипломатические контакты для давления на суд.

Рубио обвинил МУС в «войне» против США с помощью «силы так называемого международного права». В колонке для The Wall Street Journal он назвал суд инструментом «левых неправительственных организаций, глобалистов и враждебных стран третьего мира».

Госсекретарь также предупредил, что государства, которые продолжат признавать полномочия МУС и при этом рассчитывают на помощь США, могут столкнуться с усиленным контролем.

Reuters пишет, что новая кампания администрации Трампа направлена на изоляцию суда и защиту американских военных и чиновников от возможного преследования. В числе инструментов давления называются визовые ограничения, санкции и дипломатическое давление.

США не являются участником Римского статута, на основании которого работает МУС. Ранее Белый дом уже вводил санкции против представителей суда, заявляя, что тот не имеет юрисдикции над США и Израилем.

В самом МУС, по данным Reuters, отказались комментировать новую инициативу Вашингтона. Правозащитники и юристы, опрошенные The Guardian, считают, что Рубио преувеличивает полномочия суда и пытается представить вопрос международной ответственности как угрозу суверенитету США.