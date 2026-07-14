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14 июля, 09:56

На концерте Крида едва не задавили девочку с инвалидностью, её спас охранник

Школьница-инвалид пострадала в давке на концерте Крида в «Лужниках»

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Несовершеннолетняя поклонница Егора Крида с инвалидностью угодила в опасную ситуацию во время столичного концерта певца. Подробности инцидента SHOT узнал от матери пострадавшей.

Женщина пояснила, что её четырнадцатилетняя дочь находилась в фан-зоне «Лужников» в минувшую субботу. В какой-то момент собравшаяся публика начала сильно напирать, и девочку, у которой парализована рука, буквально выхватил из людской массы охранник.

Сотрудник площадки на руках донёс ребёнка до пункта медицинской помощи. После осмотра врачи сочли состояние школьницы удовлетворительным, и волонтёры сопроводили её к матери, дожидавшейся за пределами концертного пространства.

Тем не менее позже несовершеннолетняя стала жаловаться на выраженную боль в спине и конечности. Со слов родительницы, сейчас дочка пребывает в подавленном состоянии, отказывается от визита в стационар и почти ничего не ест.

Женщина убеждена, что устроители мероприятия не позаботились о безопасности зрителей в фан-зоне. Она планирует инициировать проверку действий организаторов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что у Егора Крида нашлась недвижимость в Объединённых Арабских Эмиратах. При этом в Москве музыкант собственного жилья не имеет и прописан у сестры в Можайском районе, а проживает преимущественно на съёмной квартире в одном из небоскрёбов «Москва-Сити». Также на артиста записаны несколько автомобилей, включая Lamborgini Urus за 30 миллионов, и ИП с широким спектром деятельности.

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Юрий Лысенко
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