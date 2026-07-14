Марихуана сняла симптомы у пациентов с деменцией — эксперимент удивил даже врачей

Комбинация ТГК и КБД уменьшила возбуждение у большинства участников с прогрессирующей деменцией. Предварительные результаты исследования представили на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Лондоне, пишет New York Times со ссылкой на результаты американского клинического исследования LiBBY.

В испытании участвовали 120 человек со средним возрастом 81 год, находившихся в хосписах или имевших показания для паллиативной помощи. Половина получала специальное масло с каннабиноидами, остальные — плацебо.

Через две недели улучшение зафиксировали у 84% пациентов из первой группы и у 31% добровольцев из контрольной. Спустя 12 недель показатели составили 87% и 24% соответственно.

Препарат содержал два миллиграмма ТГК и 100 миллиграммов КБД на миллилитр. Низкая дозировка психоактивного компонента была рассчитана так, чтобы не вызывать состояние опьянения. По словам родственников одного из испытуемых, после приёма медицинской марихуаны мужчина стал спокойнее и чаще позволял близким помогать ему в повседневных делах. После завершения курса часть прежних проблем вернулась.

Авторы не выявили серьёзных угроз безопасности, напрямую связанных с терапией. При этом тяжёлые побочные явления наблюдались у 23% получавших средство и у 12% участников контрольной группы, однако исследователи сочли их ожидаемыми для столь ослабленных людей.

Специалисты подчеркнули, что медицинский каннабис не должен применяться самостоятельно или становиться терапией первой линии. Лечение допустимо только под наблюдением врача, а результаты второй фазы ещё должны пройти рецензирование и подтверждение в более крупных испытаниях.

Ранее Life.ru рассказывал, что западные учёные провели исследование и выяснили, что медицинская марихуана способна убивать раковые клетки. К удивлению специалистов, положительные результаты были зафиксированы в 75% случаев.