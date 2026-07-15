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15 июля, 05:09

Огненная расплата: Армия России пустила ко дну четыре судна с военными грузами для ВСУ

ВС РФ уничтожили судна с грузами для ВСУ в портах Черноморск и Днепро-Бугский

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

В ходе проведения специальной военной операции Вооружённые силы Российской Федерации нанесли серию точечных ударов по портовой инфраструктуре Украины. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, целями атаки стали два стратегически важных пункта — порты Черноморск и Днепро-Бугский.

В результате эффективного огневого воздействия были поражены четыре морских судна. По данным российского оборонного ведомства, данные корабли использовались для транспортировки грузов в интересах вооружённых сил Украины.

«В портах Черноморск и Днепро-Бугский поражены четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ», — сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Данная операция является частью системной работы ВС РФ по нарушению логистических цепочек снабжения противника. Уничтожение транспортных судов, задействованных в военных поставках, существенно усложняет для украинской стороны доставку необходимых ресурсов в зону боевых действий. Официальных комментариев от украинской стороны на момент публикации не поступало.

Очередная порция «прилётов»: ВС РФ поразили объекты в украинских портах, занятые военными грузами
Очередная порция «прилётов»: ВС РФ поразили объекты в украинских портах, занятые военными грузами

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ поразили три сухогруза в Одессе. Кроме того, как уточнили в Минобороны РФ, были уничтожены резервуары с топливом для ВСУ в Южном.

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Оксана Попова
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